Všichni je známe. Vynikající herci, kolegové a ikony české kinematografie. Málokdo by je ale poznal, když s hereckou kariérou teprve začínali. Poznáte tyto herce zamlada?

Herecká esa

První z umělců se narodil 20. června 1922. Už jako malého kluka ho jeho otec vedl k umění. Hrál směle na strunné nástroje. Po vystudování obchodní školy se stal členem divadelní kočovné společnosti. Prošel mnoha divadly, včetně divadla Akropolis a Národního divadla.

Byl jedinečným a nenapodobitelným hercem. Každou ze svých rolí ztvárnil jednoduše a zajímavě. Vyznačoval se úspornými gesty, zajímavou fyziognomií, melancholickou mimikou. Své role tvořil na "jevišti".

Před kamerou se poprvé objevil v roce 1937 v Binovcově melodramatu Lízin let do nebe. Následovala celá řada významných rolí a skvělých filmů. Vidět jsme ho mohli ve filmech jako Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, Babička z roku 1971 či v televizním filmu Král Honza z roku 1975.

Jeho kariéru ale definovaly filmy jako Dovolená s andělem, Anděl na horách, Zaostřit, prosím! Exceloval jako předseda JZD ve Starcích na chmelu, hrál loupeživého rytíře Kozlíka v dramatu Markéta Lazarová, rádce Ikse v Šíleně smutné princezně.

Nezapomenutelnou pak pro herce byla role furiantského dědy Komárka v komedii Na samotě u lesa či role zmateného Plhy v komedii Marečku, podejte mi pero!

Poznáte je?

Druhý umělec se narodil 17.10.1920 v Nové Včelici jako Rudolf Böhm. Pocházel z rodiny s hlubokými hereckými kořeny sahajícími až k J. K. Tylovi. Oba jeho rodiče byli také herci.

Lízin let do nebe - Příběh o štěstí:

Zdroj: Youtube

Herec prošel mnoha divadly, včetně Městských divadel pražských a činohry Národního divadla. Stejně jako jeho herecký kolega se i on objevil ve filmu Lízin let do nebe z roku 1937, kde ztvárnil nezbedného starostova syna Jarka Rejlka.

Následovaly role jako Strakonický dudák z roku 1955, Dobrý voják Švejk z roku 1956 a jeho pokráčování Poslušně hlásím z roku 1957. Exceloval v kriminálkách Vrah skrývá tvář z roku 1966, Po stopách krve z roku 1969 a Diagnóza smrti z roku 1979.

Skutečnou slávu pak herci přinesly filmy jako Postřižiny z roku 1980, kde ztvárnil doktora Gruntoráda, Tajemství hradu v Karpatech z roku 1981, kde ztvárnil vynálezce Orfanika. Ve stejném roce si zahrál také ve filmu Pozor, vizita!, kde mu patřila role svérázného bacilonosiče Prepsla.

Umělce si jistě pamatujete z filmů Tři veteráni, Slavnosti sněženek, Vesničko má, středisková a Smrt krásných srnců. V roce 1991 ztvárnil ředitele školy ve filmu Obecná škola, kde byl jeho hereckým kolegou Jan Tříska.

Pokud stále nemáte tušení, o jakých hercích zde mluvíme, tak vám to prozradíme. Byli to Josef Kemr a Rudolf Hrušínský, legendy české kinematografie. Ti každoročně ožívají ve svých nejlepších filmech, díky kterým jsou nezapomenutelnou a nepostradatelnou součástí našich domácností.

close info YouTube zoom_in Josef Kemr zemřel 15. ledna 1995

close info Profimedia zoom_in Rudolf Hrušínský s manželkou Evou

