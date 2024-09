Externí autor 6. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Letos to je už dlouhých čtyřicet let, co si herečtí kolegové Jan Hrušínský a Miluše Šplechtová řekli před oltářem „ano“. Oba dva mají rozhodně co slavit, protože jejich manželství za tu dobu prošlo několikerými zkouškami. Ačkoliv všechny krize byly zažehnány, jednou to už málem vypadalo na rozvod.

Tihle dva se znají už od školy, kdy oba chodili na konzervatoř. Nicméně tam byl ještě jeden druhému zcela lhostejný a plamínek zažehl až později, kdy se potkali v Ústí nad Labem v Činoherním studiu při představení Tři sestry.

Nebyla by to ale láska, kdyby nebyl komplikovaná. Miluše Šplechtová byla totiž v době, kdy se do Hrušínského zakoukala, vdaná za architekta Nikolu Stojanova. Dokonce s ním už měla synka.

Podle slov jí samotné ovšem měla v celá věci zcela jasno. „Muži a ženy to v tomhle směru mají trochu jinak. Když se zamiluje ženská, tak jde. Když se zamiluje muž, tak pořád neví, jestli má jít, nebo ne. Snaží se mít obě ženy dohromady, což ale nejde a stejně si nakonec musí vybrat jen jednu. Já jsem se zamilovala a šla,“ prozradila v rozhovoru pro web iDNES.cz.

Rozchod bral v klidu, dnes jsou přátelé

Kupodivu její tehdejší manžel Nikola bral vše naprosto v klidu. Šplechtová sice přiznává, že to pro něj bylo ze začátku těžké, nicméně se zachoval velmi statečně. Rozvod nepocítil ani samotný synek Nikola, kterému byly v tu dobu dva roky.

„Měl dva táty. Říkal táta Nikola a táta Honza. Dokonce to pak začaly používat i naše dvě dcery. Nikdy jsem svému prvnímu muži nedělala nějaké naschvály, že bych mu nedávala syna, neřešili jsme žádné tahanice o alimenty,“ vypráví dál herečka, která má dodnes se svým bývalým manželem velmi dobré vztahy, a dokonce i on sám chodí k nim do divadla na premiéry. Hrušínský totiž šéfuje Divadlu na Jezerce, kde Šplechtová hraje.

To, že se herečtí kolegové do sebe zamilují, není nic neobvyklého. Není nic neobvyklého ani to, když se herec zamiluje do někoho, kdo se takzvaně potuluje kolem. Například produkční. A to se přesně stalo zhruba před dvaceti lety, kdy Hrušínského okouzlila o osmnáct let mladší Michaela.

V tu dobu už měli manželé dvě společné dcery Barboru a Kristýnu a pro všechny to byl pořádný šok. Navíc se ve všem začala šťourat média, což bylo pro podvedenou herečku ještě horší. Celou situaci ovšem ustála s grácií a rozvodem to nakonec neskončilo, ačkoliv nad tím seriózně uvažovala.

„Říkala jsem si, že plivat na někoho, s kým žiji, by byla velká hloupost. Tak bych tak trochu plivla také sama na sebe,“ zamýšlela se nad tehdejší situací herečka, které to připomnělo jí samotnou, kdy kvůli Hrušínskému opustila svého prvního manžela.

Půlka vily v Nuslích jako vykoupení nevěry

I Hrušínský si uvědomil, že kvůli milostnému poblouznění nestojí za to ničit dlouhý a vybudovaný vztah a milenku nakonec pustil k vodě. Neměl to ovšem zadarmo, na svou manželku přepsal půlku vily v Nuslích, kde rodina bydlí.

Je vidět, že Šplechtová a Hrušínský skutečně své „ano, dokud nás smrt nerozdělí“ mysleli vážně. Nesvědčí o tom jen překonaná manželská krize a čtyřicet let společného soužití, ale také skutečnost, že Šplechtová oddaně stála po boku svého manžela i v takových těžkých chvílích, kdy před několika lety bojoval v nemocnici o život kvůli prasklému žlučníku, tepně a oboustrannému zápalu plic.

