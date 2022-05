Podivně směšný příběh chlapce, který ukradl spodní prádlo královny Viktorie

Natálie Borůvková

Buckinghamský palác

Foto: Public Domain Picture

Viktoriánská éra byla dobou naškrobeného prádla a etikety, kterou každý člen královské rodiny musel dodržovat. Byla však také dobou, kdy si hodně lidí doslova dělalo, co chtělo a nikoho to příliš nevzrušovalo.

Bohatsví a strádání, vážnost i upřímný smích, respekt i disrespekt královské rodině. To vše nabízela Viktoriánská éra, kde se bizarností a podobnými paradoxy skutečně nešetřilo. Pod lampou bývá největší tma.

Stalkeři u královského dvora

Dostat se ke královskému dvoru bylo dříve mnohem snazší, než je tomu dnes. Alespoň podle příběhů, které se v té době odehrály.

Jedním z takových příběhů je i příběh chlapce, který se dostal do Buckinghamského paláce a celkem obstojně v něm celkem dlouho "přebýval". Je jedním z těch, jež se výrazně zapsaly do dějin královské monarchie. Chlapec, teprve 14 letý, zatoužil jako mnoho jiných poznat svou vládkyni více zblízka. Příliš neotálel a vydal se do královského paláce.

Nutno podoktnout, že dostat se tehdy do paláce byla poměrně snadná věc. Palác nebyl obehnán plotem, stráž příliš nefungovala a rozdělení královských povinností bylo často nepřesné a dosti chaotické. Jako příklad lze uvést fakt, že člověk, který měl na starosti rozdělat oheň, ho následně nesměl zapálit. Mnoho lidí tak plnilo mnoho různých úkolů, kterým však chyběl sled a pravidla. A tak se mladý, údajně ošklivý a od sazí špinavý Edward Jones dostal až za práh Buckinghamského paláce. Živil se palácovým jídlem, odposlouchával soukromé rozhovory, pral prádlo v palácovém umyvadle a dokonce si zkusil, jaké to je posadit se na královský trůn.

Mladý Jones se v paláci pohyboval bez jakéhokoliv studu. Byl rybou v rybníku, který pojal za svůj. Chycen byl vlastně nádodou a ze zcela jiného důvodu, než kterým ho proslavil tento příběh. Ukradl totiž kalhoty a byl vyzván, aby je sundal. Pře jejich sundavání ale překvapil stráž šokujícím objevem: Z kapsy mu vypadly kalhotky samotné královny Viktorie.

Byl chycen třikrát a jak sám přiznal, dostal se do paláce i po čtvrté. Strávil tam tak více času, než se původně předpokládalo. Odsoudit ho za poměrně triviální zločin však nebylo úplně jednoduché. Soud do nakonec poslal do Austrálie, nálepka "chlapce, který ukradl královně kalhotky" mu však zůstala.

Pyžamová rozprava

Jak se později ukázalo, ani směšný akt Jonese neponaučil Buckinghamský palác natolik, aby byl, pokud jde o bezpečnost, více obezřetný. Zhruba o sto let později se v nesnázích ocitla také královna Alžběta, kterou navštivil muž jménem Michael Fagan v její ložnici, když byla oděna pouze v pyžamu. Deset minut s ní debatoval, než se podařilo královské stráži neznámého "vetřelce" vyvést pryč.

Tím však problémy paláce zdaleka neskončily. V květnu 2022 se muži převlečenému za kněze podařilo přemluvit ochranku na zámku Sandringham a strávit noc popíjením a smíchem s palácovou stráží. Ke královně se naštěstí nedostal, ale ochranka Jejího Veličenstva se opět ocitla s poměrně velkým přídělem másla na své hlavě.

