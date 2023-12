close info Profimedia

Natálie Borůvková 27. 12. 2023

Ačkoliv se hubnutí po padesátce může zdát jako poměrně náročná výzva, rozhodně to není nemožné. Chce to jen chytit za správný konec. Dobrou zprávou je, že zbavit se nadbytečných kilogramů skutečně jde. My víme jak!

Životní styl K přibývání na váze přispívají různé faktory, a to jak životní styl, tak samozřejmě fyziologické faktory. Přestože genetika hraje v tomto ohledu významnou roli, existují strategie, jak mít i po padesátce tělo svých snů. Jedním z klíčových aspektů, které je třeba řešit, je úbytek svalové hmoty. Ten začíná právě s příchodem 50. roku života a podle American College of Sports Medicine může svalovina poklesnout až o 10 %. Právě úbytek svalů má vliv nejen na fyzický vzhled, ale také na způsob, jakým tělo spaluje kalorie. Abyste úbytku svalů předešli, je nutné se hýbat. Doporučuje se svalový trénink, jako například posilování, které se z dlouhodobého hlediska jeví jako prospěšné nejen pro muže, ale také pro ženy. Fyzická aktivita je nutnost. Dalším krokem, který pomůže rozpustit vaše tuky, je samozřejmě vhodně zvolená dieta. Kalorická potřeba se s věkem snižuje, přesto mnoho jedinců nadále konzumuje stejné množství potravy. Rozhodně ale nemusíte hladovět. Úspěch spočívá ve vhodně zvolených potravinách. Zásadní roli pak hrají skutečné potraviny plné živin před těmi zpracovanými. Doporučují se celozrnné potraviny, kvalitní bílkoviny a uvědomělý přístup k jídlu do 80 % sytosti. Zaměřte se na stravu s nízkým obsahem kalorií. Ta zajistí vašemu tělu optimální hmotnost. Konzumujte přibližně 1 gram bílkovin na 2 kg tělesné hmotnosti. Volte kvalitní libové maso, ryby a vejce. Jídlo v noci Další problém pak představuje jídlo v pozdních nočních hodinách. To ovlivňuje hormony hladu a celkový výdej kalorií. Jídlo v pozdních hodinách může zvyšovat celkový pocit hladu a vést k ukládání tuku v oblasti bříška. Proč se vám nedaří po padesátce zhubnout: Zdroj: Youtube Stejně důležité je zavést si stálý spánkový režim, protože nepravidelný spánek může ovlivnit metabolismus. Abyste jakýmkoliv problémům předešli, ulehejte a vstávejte každý den ve stejný čas. A to dokonce i ve svátky a o víkendech. close Magazín Tuhle dokonalou sladkost by měli jíst všichni muži i ženy nad 40. Zdravotní zázrak a skvělá na hubnutí video Jednoduchou, ale účinnou strategií je sledování pokroku prostřednictvím pravidelného vážení. Klíčová je důslednost. Zkuste se vážit alespoň jednou týdně, vždy ve stejný den i čas. Nepanikařte, pokud se ručička váhy nepohne. Na vině může být jen zavodnění těla, u žen pak hormonální změny. close Magazín Jak evoluce v budoucnu změní lidské tělo. Přijdeme o malíček na noze, ale budeme fyzicky atraktivnější video Dalším klíčovým faktorem při hubnutí je hydratace. Kromě celkového přínosu pro zdraví napomáhá dostatečný příjem tekutin spalování kalorií prostřednictvím procesu zvaného termogeneze. Snažte se vypít osm sklenic pramenité vody denně a zařaďte do svého jídelníčku potraviny bohaté na vodu, jako je ovoce a zelenina. health.ucdavis.edu, www.healthline.com, www.prevention.com

