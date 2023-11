Věk mu vryl do tváře možná hlubší vrásky než jeho mužským vrstevníkům, přesto své charisma, šarm a vtip, díky kterým se během své třicetileté filmové kariéry stal jedním z nejoblíbenějších herců doma i v Hollywoodu, stále neztrácí a má spousty věrných fanoušků. Stát se hercem nikdy neměl v úmyslu.

Začalo to v Oxfordu

Narodil se jako Hugh John Mungo Grant dne 9. září 1960 v londýnském Hammersmithu do anglicko-skotské rodiny. Ve svém rodokmenu má mnoho významných aristokratů a vojenských velitelů, kteří se zapsali do britské historie. I oba rodiče pocházejí z vojenských rodin. Maminka Fynvoly Susan třicet let vyučovala latinu, francouzštinu a hudbu na londýnských školách. Tatínek James Murray byl vojenský kapitán a měl firmu na výrobu koberců.

Hugh Grant jako žáček základní školy

Grant vyrůstal v Londýně, prázdniny ale trávil u dědečka ve Skotsku, se kterým chodil na lov. Po maturitě začal na stipendium studovat anglickou literaturu na New College v Oxfordu (1979). Jen tak, aby se „nenudil“, vstoupil do Oxfordské univerzitní dramatické společnosti a hrál v divadle. Jako student dostal roli Lorda Adriana ve filmu Privilegovaní (1982), který financovala Oxfordská filmová nadace. A ten, dá se říct, mu změnil život.

Po získání červeného diplomu (1980) totiž chtěl Grant ukončit doktorátem dějin umění a památkové péče na jedné z nejprestižnějších světových univerzit – The Courtauld v Londýně.

Herecký talent

Grantovi se nepodařilo získat stipendium, ale podařilo se mu při premiéře filmu zaujmout lovce talentů, který se mu nabídnul jako filmový manažer. Grant nabídku přijal a doufal, že si vydělá peníze na studium. Brzy se objevil v menších a vedlejších filmových rolích, poté v televizních… A studia? Herectví ho pohltilo a na ta zapomněl, když si zahrál hlavní roli. Dál ale převážně dostával jen vedlejší. Ty ho nudily. Ke konci 80. let chtěl s filmem skočit. Pak přišla romantická komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb (1994), které, jak po letech řekl, vděčí za svůj úspěch. Přes noc se z něho stala hvězda, a dveře do Hollywoodu se pro něho otevřely dokořán.

Následující video je krátká upoutávka na pro Granta průlomové Čtyři svatby...:

Zdroj: Youtube

Grant se proslavil schopností improvizovat, pohotovým vtipem a nezapomenutelnými hláškami, které často přidává do dialogů a diváci je milují. Není ale jen mistrem komediálního žánru, jeho herecký rozsah je široký. Ztvárnil mnoho postav z různých prostředí, nejen ve filmu a televizi, ale i na divadle. Mezi nejznámější filmy, ve kterých hrál hlavní roli, patří komedie Notting Hill s Julií Roberts (1999); Daniela Cleavera ztvárnil v oblíbeném Deníku Bridget Jonesové s Renée Zellweger (2001) a volném pokračování Bridget Jonesová: S rozumem v koncích (2004); do třetice je to Láska nebeská (2003).

Hugh Grant a Renée Zellweger (Bridget Jonesová) v roce 2001

Hrál po boku slavných hereček, a „chemie“ mezi ním a jimi přispěla k úspěchu mnoha filmů, stejně jako spolupráce s vynikajícími režiséry. Filmy, ve kterých hrál, vydělaly miliardy a stále diváky přitahují. Hugh neuvěřitelný talent dát každé postavě hloubku a vcítit se do ní. Na svých rolích pracuje pečlivě. Je držitelem mnoha cen a ocenění, ale přesto zůstává skromný. Je sebekritický, k chybám ostatních je shovívavý. Má smysl pro humor, je zábavný a milý. Proto je oblíbený i u kritiků.

Grant jinak

Grantovo kouzlo podtrhuje i způsob mluveného projevu a „aristokratický“ přízvuk. Tomu, jak říká, vděčí své mamince, stejně jako za všechny herecké geny. Po tatínkovi zdědil lásku k umění a je jeho vášnivým sběratelem. Na škole hrál kriket a rugby, dnes je tenisovým hráčem, má rád kulečník a je nadšený golfista. Angažuje se v různých charitativních činnostech, podporuje projekty zdravotní péče pro děti, ochrany životního prostředí a humanitární pomoci. Je velvyslancem UNICEF a sponzoruje domov pro mentálně postižené dospělé.

Hugh Grant se svou ex-přítelkyní Elizabeth Hurley v roce 1999

Ze srdce nesnáší media a rozhovory, zejména „banální“ otázky. Britský tisk ho proto často označuje za bručouna. Své soukromí si přísně střeží. V roce 2007 dokonce žaloval dva bulvárními plátky za smyšlené články o jeho soukromí a vztazích s přítelkyněmi. Spor vyhrál.

Rozhovor, který vedla modelka Ashley Graham před předáváním cen Oscar 2023 za film Na nože: Onion Glass vyvolal rozruch, a Grant za něj prý měl dostat cenu za nejtrapnější rozhovor. Zatímco tisk psal, že byl vůči ní hrubý, mnozí cítili jen jeho rozpačitost ve snaze odpovědět s grácií na nicotné otázky a nehrát si na celebritu. Rozhovor na červeném koberci ukazje následující video:

Zdroj: Youtube

Svůj pověstný humor pak ukázal na jevišti s herečkou Andie MacDowellovou, s níž hrál v komedii, která ho proslavila. Publikum tehdy mírně šokoval: „Já jsem tu v podstatě proto, abych ukázal, jak jsme se za třicet let změnili. A hlavně, jak je důležité užívat hydratační krém a make-up. Zatímco Andie ho denně používá, na rozdíl ode mě a nestárne, moje tvář vypadá jako šourek…“

Co ze soukromí netají

Grant byl dlouhá léta zatvrzelý „starý mládenec“. Nejdelší (a známý) vztah měl s herečkou Liz Hurley (1986-2000), který se provalil kvůli skandálu. V roce 1995 byl totiž zatčen za nemravné chování, když byl v autě na parkovišti přistižen s hollywoodskou prostitutkou, jak mu poskytuje orální rozkoš. K soudu se nedostaivil, vyvázl jen s tučnou pokutou. S Liz se rozešli v dobrém a dodnes jsou přátelé. Grant se poprvé stal otcem v 51 letech. Se svou bývalou přítelkyní Tinglan Hong má dceru Tabithu Xiao Xi (*2011) a syna Felixe Changa (*2012).

V tom období měl zřejmě „dobrou konstelaci hvězd“, protože se v roce 2012 seznámil se švédskou televizní producentkou Annou Eberstein, a ještě téhož roku se jim narodil syn. V roce 2015 přišla na svět dcera a o tři roky později další syn. Krátce na to se 58letý Hugh s Anne dne 25. května 2018 oženil. „Měl jsem to udělat už dřív,“ uvedl po svatbě. „Mám prostě štěstí, skvělou ženu, máme spolu tři děti, žijeme spolu. Miluju ji.“ Později se v Radiu Times svěřil, že je „zatraceně příjemné mít rodinu“, a že své děti (včetně nemanželských) zbožňuje.

Hugh Grant a Anna Ebersteinová před státní večeří s Karlem III. a královnou Camillou ve Versailleském paláci (20. září 2023)

