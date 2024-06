close info Profimedia / undefined

Britský herec Hugh Grant byl, je, a troufáme si říci že i bude miláčkem žen. Je to zkrátka ten typ muže, kterému charisma jen tak nezmizí, a i když jeho vlasy již zdobí šediny a není to ten lamač srdcí z Notting Hillu, jeho kouzlu by i dnes podlehla kdejaká žena. Až na modelku Ashley Graham. Proč?

Plus size modelka Ashely Graham na loňském udílení filmové akademie, které je všeobecné veřejnosti známé jako „Oscaři“ byla v roli moderátorky, která zpovídala hvězdy na červeném koberci. Vše probíhalo vcelku v pořádku, dokud nepřišla řada na lstivého Daniela Cleavera, chcete-li Hugha Granta. Mnozí po zhlédnutí rozhovoru vyvodili, že je herec nafoukaný, arogantní a neprofesionální. Nicméně pojďme si ujasnit některá fakta a situace, které se během celé „nešťastné“ události odehrály. Ashley Graham se rozhodně mohla lépe připravit. Je zajisté těžké si nastudovat něco, byť i málo, o každé jedné celebritce, kterou jí organizátoři za pultíček s mikrofonem přihrají. Jarmark marnosti v přímém přenosu Je to ale právě onen úděl moderátora umět v danou chvíli zaimprovizovat, případně nějak jinak celou situaci uchopit, aby z toho nevzešlo společenské faux pas, či snad dokonce skandál. A přesně to se vloni stalo. Není tedy divu, že Hugh Grant při některých otázkách protočil oči, nebo odpovídal úsečně. Pokládat neustále rozmanité otázky v takovém množství lidí, které musíte zpovídat je těžké. Ale stejně těžké je pro respondenta udržet úsměv na rtech, když se vás pořád někdo dokola ptá na tu samou otázku. Když se tudíž modelka v roli moderátorky Granta zeptala, co ho na předávání Oscarů baví nejvíce, v tu chvíli se ještě snažil odpovídat nápaditě. Ovšem jablko nepadlo na úrodnou půdu, protože Ashley Graham jeho odpověď nepochopila. Zdroj: Youtube Svůdník žen z Bridget Jones odpověděl, že na celém předávání ho nejvíce baví to, že je to v podstatě „vanity fair“, tedy v překladu „jarmark marnosti“. Nenarážel tím ovšem na známý časopis, který tradičně pořádá oscarovou afterparty, ale román Williama Makepeace Thackeraye z roku 1948. A tady se tihle dva úplně nepotkali. Ashley Graham si i tak zkoušela ponechat dekorum, a tak se zeptala na Grantovu filmovou roli. Nevybrala si ale úplně tu nejšťastnější, protože otázka padla na film Glass Onion, kde se Grant objevil asi na tři vteřiny. To už se herec začal ošívat a odpovídal jednoslovně. Neodbytná tazatelka ale se smíchem pokračovala v kladení poněkud zvláštních otázek. Například takových, co má herec na sobě za oblečení. Dozvěděla se tedy, že oblek. Překvapivě. close Magazín Jak dnes vypadá kdysi krásný hlavní hrdina z filmu Láska nebeská? Je mu už 63 let a hodně se změnil video Koulí očima a vypadá jako šourek Nalijme si čistého vína, že v tu chvíli by asi zakoulel očima už nejeden z nás. Na druhou stranu se Ashley nedá odepřít snaha nějak (jakkoliv) rozhovor zachránit. A herci jsou také jen lidi a zkrátka ani Hugh Grant nemusel mít svůj den. Že je to totiž člověk, který nejde pro fór daleko, jsme měli možnost se přesvědčit docela nedávno. A nebojí se ani udělat si legraci sám ze sebe. Na letošním předávání akademických cen se potkal také se svou hereckou kolegyní Andie MacDowell. Když stáli vedle sebe, uznale prohlásil, že je očividné, kdo z nich používá hydratační krém, a kdo ne. Zatímco prý Andie vypadá skvěle, protože přesně tuhle činnost pravidelně dělá, jemu je hydratační krém cizí, a proto vypadá jako šourek. close Magazín Takto dnes vypadá kdysi krásná Renée Zellweger alias Bridget Jones. Plastiky ji proměnily k nepoznání! gallery 5 Zdroje: vanityfair.com, svetzeny.cz

user Externí autor