Čemu se smáli lidé ve středověku? Jejich vtipy by nám přišly nejspíš trapné

Ve středověku se humor proměňoval - zejména ve šlechtických kruzích.

Humor, smích a vtipy jsou staré jako lidstvo samo. My lidé se rádi bavíme a humor má mnoho různých podob. Rádi se smějeme, ale je jasné, že to, co je směšné v jedné době, nastupující generace nebo jiné kultury nemusejí vůbec pochopit. Podívejme se, jaký byl humor ve 13. století. No, my bychom se moc nesmáli. I když… byl hodně založen na posmívání se druhým, což baví většinou i nás.