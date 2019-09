Podivín Humphrey Bogart:Šišlal, měl obličej plný jizev. Proč po něm ženy šílely?

Byl příliš malý, měl zjizvený obličej a docela výrazně šišlal. Přesto se Humphrey Bogart (†57) stal hereckou legendou, která má dodnes tak trochu tajemnou pověst.

Otazníky je obestřeno už datum jeho narození. Dlouho se o něm mluvilo jako o posledním muži minulého století. Taková image vypadala hezky, ale kulhala na obě nohy.

Záhadná jizva

Humphrey se prý narodil poslední den roku 1899. Století přitom skončilo až roku 1900 a herec se navíc nenarodil 31. prosince, ale o šest dní dříve. I toto datum se však dočkalo zpochybnění. Před několika lety se objevila spekulace, že vánoční zrození bylo rovněž marketingovým tahem a Humphrey se narodil 23. ledna. Ze zápisů v matrice však vyplývá, že Humprey DeForest Bogart skutečně přišel na svět 25. prosince 1899 v New Yorku do rodiny slavného a bohatého chirurga Belmonta a jeho ženy, neméně známé malířky Maude.

Pár měl ještě dvě mladší dcery, ale prvorozenému synovi se dostávalo největší pozornosti. Chodil na prestižní soukromé školy a ve volném čase se věnoval jachtingu a šachům.

Když mu bylo osmnáct, všechno se zadrhlo. Ze školy ho vyhodili. Příčina je opět neznámá, spekuluje se o tom, že hodil školníka do jezírka, ale pravdou bude spíše trvalé porušování kázně a slabý prospěch. Pro rodiče to každopádně znamenalo velký šok. A brzy přišel další. Humphrey narukoval do námořnictva a vydal se do bojů první světové války. „V osmnácti letech se mi válka zdála jako skvělá věc. Paříž! Sexy francouzské dívky! Zatraceně rajcovní!" vzpomínal na zážitky v uniformě.

V armádě podle další historky přišel k charakteristické jizvě na horním rtu. Prý eskortoval vězně, který ho napadl a pouty mu rozsekl obličej. Podle jiného výkladu přišel k jizvě při svařování, podle dalšího už někdy ve 12 letech, kdy se mu do obličeje zapíchla velká tříska.

Otec na dně

Když se Humphrey vrátil z války, nebylo doma nic jako dřív. Otec nerozvážnými investicemi prodělal celé jmění, propadl drogové závislosti a stala se z něj lidská troska. Mladíka už nechránil rodičovský polštář bohatství a musel se postavit na vlastní nohy. Pracoval jako poslíček a pojišťovací agent, ale příliš mu to nevyhovovalo. „Jsem od přírody lenivý a herectví mi připadalo jako nejsnadnější výdělek," vysvětlil, proč kývl na nabídku jedné kamarádky a připojil se k divadelnímu souboru jejího otce. Herectví nikdy nestudoval a celý život de facto hrál sám sebe, znuděného cynika, z něhož jde strach a zároveň z něj čiší jakási unavená noblesa.

Charisma bylo jeho silnou zbraní, a proto nijak nevadilo, že trochu šišlal. Původ vady řeči je dalším nezmapovaným místem jeho života. Podle rozšířené verze souvisí špatná výslovnost s jizvou na rtu, podle jiné šlo o vrozenou vadu. Tomu by odpovídalo i to, že stejně chybnou výslovnost měl také jeho syn. Než se ale Humphrey dopracoval k potomkům, uběhlo ještě hodně vody a tři manželství.

Poprvé se oženil v roce 1926 s herečkou Helen Menken, ale vydržel s ní pouhý rok. Téměř obratem si vedl k oltáři další kolegyni, Mary Philips. S ní žil sice až do roku 1937, ale manželství bylo dlouhá léta nefunkční.

Mladičká milenka

Humphreymu se alespoň dařilo na profesní dráze. Zaujal výkonem v divadelní hře Zkamenělý les, kde hrál zločince, který drží rukojmí na benzince. Roli dostal i ve filmovém zpracování, čímž definitivně prorazil na stříbrné plátno. O pět let později následovala legendární Casablanca, kde s Ingrid Bergman vytvořil nezapomenutelnou filmovou dvojici.

Při natáčení byl přitom velmi skeptický. „Je to nejhorší film, ve kterém jsem hrál," tvrdil. Štval ho také fakt, že je se svými 173 centimetry menší než kolegové. Proto při natáčení nosil boty na vysoké podrážce. Stejný trik používal i v dalších filmech.

Nevydařilo se mu ani třetí manželství s Mayo Methot. O pět let mladší herečku si vzal v roce 1938 a netušil, že půjde o zřejmě nejhorší krok jeho života. Extrémně žárlivá a podezřívavá žena ho střežila na každém kroku, dokonce si najala soukromého detektiva. Čím víc ho hlídala, tím více se Humphrey vzpouzel. Nakonec si při natáčení začal románek s mladičkou Lauren Bacall.

S Mayo se v roce 1945 rozvedl a vzal si o 25 let mladší milenku. Přestože tomu mnozí nevěřili, byla to konečně trefa do černého. Jeho drsný zevnějšek se s její křehkostí výborně doplňoval nejen ve filmech, ale také v soukromí.

Humphrey konečně našel ženu, která měla pochopení pro jeho život plný alkoholu a cigaretového dýmu. Vášnivý kuřák se spotřebou pěti krabiček za den se díky Lauren stal poprvé otcem. V padesáti letech zplodil syna Stephena a za tři roky dceru Leslie.

Těžká nehoda

Život uprostřed „krysí bandy", jak opileckým sedánkům s přáteli v čele s Frankem Sinatrou přezdívala Lauren, si vyžádal svou daň. V roce 1953 měl Humphrey těžkou autonehodu, při níž přišel o několik zubů a jeho šišlavost se ještě zhoršila. V té době měl roztočený film Poraž ďábla a režisér musel narychlo hledat imitátora, který by ho v některých scénách nadaboval. Nakonec našel šikovného začínajícího herce jménem Peter Sellers.

Od poloviny 50. let Humphrey bojoval s rakovinou jícnu. Podstoupil osmihodinovou operaci, začal kouřit cigarety s filtrem, ale zhoubné bujení se zastavit nepodařilo. Herec byl sice na vrcholu kariéry, ale se silami u konce. Zemřel v Los Angeles 14. ledna 1957.

Co ještě nevíte

* Jeho první divadelní rolí byla postava japonského číšníka.

* Sice miloval alkohol, ale nikdy se mu nestalo, že by na natáčení přišel pozdě nebo neuměl text.

* Přátelé jej nazývali Bogie. Jako první mu tak řekl Spencer Tracy.

* Jediného Oscara získal za film Africká královna. V děkovné řeči uvedl: „Nejlepší cestou, jak se nezbláznit z Oscara, je nevyhrát žádného dalšího. Doufám, že již nikdy nominován nebudu."

* Manželka Lauren mu dala do rakve malou zlatou píšťalku. Co kdyby se ještě probudil.

* Byl vzdáleným příbuzným princezny Diany.