Už více než století sužovalo rodinu Stilesů zvláštní postižení, známé jako ektrodaktylie. Zatímco mnozí by své DNA považovali za prokletí, pro ně znamenalo příležitost k obživě. Vymysleli show, s níž vystupovali téměř po celém USA. Její hlavní hvězdou byl Grady Franklin Stiles Jr.

Ektrodaktylie se vyznačuje absencí jednoho nebo více prstů jak na rukách, tak nohách. Jde o vzácnou vrozenou poruchu, při níž je narušen vývoj končetin. Vyskytuje se přibližně u jednoho z 90 000 jedinců.

Postižení, patrné na první pohled, proto přitahují pozornost zvědavců, čehož využila americká rodina Stilesů již od roku 1840, kdy začali cestovat s cirkusem, poutí a panoptikem. Když se tedy 18. července roku 1937 narodil malý Grady, bylo jasné, jaká kariéra ho čeká.

Humří muž

Přestože nechodil a nebyl žádný krasavec, okouzlil svou kolegyni Marii Teresu, která utekla k cirkusu ještě jako teenagerka. Zanedlouho se vzali a zplodili syna a dceru. Do show, díky níž rodina vydělala až dva miliony korun ročně, tak přibyli další vystupující. Na první pohled se zdálo, že idylku nemůže nic narušit.

close info Youtube.com zoom_in Humří muž s dětmi

Grady však pomalu, ale jistě začal propadat alkoholu a stával se agresivním. Pravidelně svou manželku napadal a škrtil ji. Podle některých legend ji měl dokonce vytrhnout nitroděložní tělísko. Marie Teresa se s ním proto rozvedla a vdala se za „nejmenšího muže na světě” Harryho Glenna Newmana.

Stiles svou zlost obrátil vůči svým dětem. „Když jsem kvůli něčemu plakal, křičel na mě, že mi dá důvod,” vzpomíná jeho syn. To nejhorší však přišlo v době, kdy se jeho dcera zamilovala do muže, kterého neschvaloval. V předvečer jejich svatby v roce 1978 ho pozval na oslavu. Mladík se však požehnání nedočkal. Stiles ho zastřelil brokovnicí.

close info Youtube.com zoom_in Marie Teresa Stiles s dětmi

O pár dní později byl humří muž postaven před soud a byl odsouzen za vraždu třetího stupně. Do vězení ale nešel. Žádná státní instituce totiž nebyla vybavena k péči o vězně s ektrodaktylií, cirhózou jater a těžkou dušností, jíž Grady v té době trpěl. Soudce mu proto nařídil patnáctileté domácí vězení.

Konec muže s klepety

Jak čas ubíhal, Marie Teresa se k bývalému manželovi vrátila. Doufala, že když přestal pít, bude na ni hodný. To se však nestalo. Humří muž svou rodinu týral dál. „Jednoho dne matka řekla, že už to dál nejde. Můj nevlastní bratr Harry to slyšel,” vzpomíná Grady Stiles III.

Zdroj: Youtube

O pár dní později se u nich doma objevil sedmnáctiletý soused Chris Wyant. V ruce držel poloautomatickou pistoli. Zatímco Stiles seděl na pohovce a kouřil cigaretu, dvakrát ho střelil do hlavy. Vraždu měl Harry objednat za 1500 dolarů, tedy asi 33 tisíc korun. Byl odsouzen na doživotí. Christopher dostal 27letý trest. Grady Franklin Stiles byl prý v okolí tak neoblíbený, že nikdo nechtěl nést jeho rakev a pohřbu se zúčastnilo jen deset lidí.

