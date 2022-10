K naší sluneční soustavě míří zbloudilá hvězda smrti. Likviduje veškerý život

Hrozí Zemi srážka s jiným tělesem?

Čas od času se objeví katastrofická zpráva, která dokonce předurčuje i zánik naší planety, a tedy i lidstva. Může to být srážka s asteroidem, nebezpečná kometa anebo hvězda. Právě taková hvězda se údajně blíží přímo k naší sluneční soustavě a zničí Oortův oblak. Co by tato událost mohla způsobit?

V roce 2018 byly vysloveny předpovědi, že planeta Země je odsouzena k děsivému setkání s "hvězdou smrti“. Ta se blížila velmi rychle a nebezpečně k naší planetě. Na nebezpečí již před čtyřmi roky upozornili dva astronomové z Madridské univerzity, Filip Berski a Piotr Dybczyńsk.

Hvězda nazvaná Gliese 710 by se měla přiblížit skutečně proklatě blízko a ač by se s námi neměla čelně srazit, Slunce by mohlo propálit Oortův oblak. Tento prstenec tvořený biliony ledových objektů, o nichž se předpokládá, že obklopují naši sluneční soustavu, by pak přestal fungovat jako ochrana Země. Teoretické modely naznačují, že Oortův oblak se rozprostírá od vzdálenosti 2 000 astronomických jednotek (1AU je vzdálenost Země-Slunce) až po 200 000 AU. Pravděpodobně se zde nacházejí miliardy volně obíhajících komet o velikosti několika desítek kilometrů, které pociťují jen velmi slabou přitažlivost sluneční gravitace - jen tolik, aby se udržely na oběžné dráze - a mohou být snadno vypuštěny.

Zřícení oblouku- hrozba pro Zemi

Kdyby se zřítil Oortův oblak, asteroidy a komety by se mohly řítit směrem k Zemi a dalším planetám. Tento velký déšť komet by ovlivnil vnitřní sluneční soustavu. A právě to hrozí v případě Gliese 710.

V tuto chvíli máme na přípravu obranného pánu ještě dlouhých, pro nás nepředstavitelných, asi 1,35 milionu let. Přílet hvězdy smrti ale nemáme stejně možnost jakkoli odvrátit.

I když se studie nedomnívá, že bude narušena naše sluneční soustava tak dramaticky, aby došlo k vybočení planet z jejich oběžných drah a nastal jejich pád na Zemi, před hvězdou není úniku.

I když jistě namítnete, že v té době už zde lidstvo nebude, jedná se jen o předpoklad. Kdyby lidstvo stále na Zemi bylo, pak by bylo přiblížení Gliese 710 fatální.

Armagedon na spadnutí

"Tato událost bude nejsilnějším rušivým setkáním v budoucnosti a historii sluneční soustavy," říkají astronomové, kteří událost přirovnávají k budoucímu armagedonu.

Znázornění toho, jak často hvězdy zabloudí do Oortova oblaku, umožňuje astronomům odhadnout riziko, že veškerý život bude vyhlazen kosmickým kataklyzmatem, jímž by byla právě tato srážka s hvězdou.

Může však k podobné událost dojít dříve? Astronomové na podobných myšlenkách pracují. Například jedna z nových prací vypočítává, jak často hvězdy zabloudí do Oortova oblaku. Podle předpovědi se v příštím milionu let 19 až 24 hvězd přiblíží na vzdálenost 3,26 světelného roku od Slunce. Už to je dostatečně blízko na to, aby se komety výrazně vychýlily ze svých původních drah. V příštím milionu let by se pak kolem Slunce mělo ocitnout dalších 490 až 600 hvězd ve vzdálenosti 16,3 světelných let, což je v případě velmi velké hvězdy stále dostatečně blízko.

"Určitě bychom se měli obávat všeho, co se přiblíží na tuto vzdálenost," řekl astronom Coryn Bailer-Jones z astronomického ústavu v Heidelbergu. Zároveň ale upozorňuje, že ne všechna blízká setkání by vedla k tomu, že by komety a objekty narazily do Země.

Astronomové doufají, že v budoucnu rozšíří své pátrání hluboko do minulosti v naději, že najdou hvězdy, které by mohly být nakonec zodpovědné za zánik dinosaurů před 66 miliony let.

