Hvězda Kokosů na sněhu John Candy: Zabilo ho rodové prokletí přímo při natáčení

Dobře věděl, že nad jeho rodem visí mrazivé prokletí. John Candy (+43) mu přesto dlouho nevěnoval pozornost a když se pokusil o nápravu, bylo už příliš pozdě.

Dálnice číslo 405 je jedna z nejrušnějších dopravních tepen v Los Angeles. Policie na ní zastavuje dopravu výjimečně, třeba když do města zavítá papež. Policisté ji zablokovali také 21. března 1994. Chtěli, aby hučící proudy aut nerušily poslední cestu oblíbeného herce na nedaleký hřbitov Holy Cross.

Osudné zranění

John byl mimořádně populární nejen mezi muži zákona. Všichni přátelé se shodovali, že nikdy neřekl o někom cokoli špatného. Dobrosrdečný tlouštík přišel na svět 31. října 1950 v kanadském městě Newmarket. Rodina měla kořeny na pomezí Polska a Ukrajiny, Johnova babička z matčiny strany se jmenovala Jozefa Stefaniuk.

Coby imigranti neměli příliš vysoké společenské postavení, otec Sidney pracoval v dělnických profesích, takže příliš peněz domů nenosil. Situace se ještě zhoršila, když bylo Johnovi pět let. Táta zemřel a chlapec zůstal pouze s maminkou Evangeline.

V mládí využíval hřmotnou postavu vysokou 188 centimetrů zejména při hraní hokeje nebo amerického fotbalu a snil o potlesku tribun. Ovací se nakonec dočkal, ale ve zcela jiném prostředí. Vážné zranění při tréninku vystavilo jeho pohybovým aktivitám stopku. Mělo to dobrý i špatný dopad. Tím pozitivním byl fakt, že obrátil pozornost k herectví, ale také začal nezadržitelně přibývat na váze.

Největší neřest

Na střední škole sice navštěvoval snad všechny dramatické kroužky, které byly ve městě k dispozici, ale na vysoké škole v Torontu se přihlásil na žurnalistiku. Záhy se však spřátelil se začínajícím komikem Danem Aykroydem a bylo rozhodnuto. Společně nabídli své síly nově otevřenému divadlu, jehož představení se skládala z improvizovaných skečů. Úspěch se dostavil téměř okamžitě a k partě se připojil ještě Bill Murray nebo Eugene Levy. Z nejlepších scének dokonce vznikl televizní seriál a hřmotný vtipálek si brzy našel cestu i do dalších projektů.

V roce 1979 se objevil v komedii Stevena Spielberga 1941, kde se v hlavní roli objevil Dan Aykroyd. Proslavila ho také veselohra Lampasy (1981), kde byl pro změnu za hlavní hvězdu Bill Murray.

Přestože se John brzy zařadil mezi známé tváře, skandály mu byly cizí. Nestřídal milenky, nestal se závislým na drogách, neholdoval alkoholu. Jeho hlavní neřestí byla záliba v dobrém jídle, kterou sdílel s manželkou Rosemary Margaret Hobor. Vzal si ji v roce 1979 a zůstal jí věrný po celý život. V roce 1980 se jim narodila dcera Jennifer, a když o čtyři roky později přibyl ještě Christopher, byl už John díky komedii Žbluňk! na vrcholu popularity. A to měl ještě hrát v hitu Krotitelé duchů, ale během příprav se snad poprvé nepohodl s kamarády Aykroydem a Murraym a projekt opustil. Nakonec sám uznal, že na roli vystrašeného účetního se mnohem lépe než on hodí vychrtlý Rick Moranis, který měří 166 centimetrů.

Duše sportovce

Přestože by to do něj nikdo neřekl, stále v něm dřímal sportovní duch. A přestože mu jeho rozměry nedovolovaly žádnou větší aktivitu, dokázal si splnit dětský sen. V roce 1991 se stal spolu s přítelem, slavným hokejistou Waynem Gretzkym, majitelem klubu amerického fotbalu Toronto Argonauts. Třetím společníkem byl ještě Bruce McNall, majitel Los Angeles Kings, což je další slavný klub, který hraje hokejovou NHL. Trio muselo zaplatit pět milionů dolarů, ale John ani na okamžik nelitoval a vlastnictví si užíval do svých posledních dnů. Ty bohužel přišly příliš brzy.

John si byl dobře vědom, že jeho tělesná váha je značná. Postupem času narostla až na 170 kilogramů a obvod pasu téměř 150 centimetrů. Navíc patřil mezi silné kuřáky. Lékaři ho mnohokrát důrazně varovali a poukazovali na jeho rodinnou anamnézu. Ta byla skutečně hrozivá. Johnův otec Sidney zemřel na infarkt ve 35 letech, jeho dědečkovi taktéž puklo srdce v mladém věku.

Zlá předtucha

John byl věčným bojovníkem s kaloriemi, vyzkoušel snad všechny diety, které existují, ale nikdy u žádné nevydržel. Nakonec si najal kuchaře, který byl osobně zodpovědný za to, že mu bude vařit pouze zdravá jídla. Herec si ho s sebou vzal i do Duranga v Mexiku, kam koncem roku 1993 odjel natáčet western Přepadení na východě. Krátce předtím se kamarádce, kanadské herečce Catherine O´Hara, svěřil s tím, že má z cesty špatný pocit. Jako by se tam mělo stát něco zlého. Nikdo netušil, jak prorocká jsou to slova.

Štáb měl při natáčení spoustu práce nejen se sháněním koně, který by Johna unesl, ale také se potýkal s extrémně vysokými teplotami, které přesahovaly 50 stupňů Celsia.

Když se herec 3. března doplahočil do hotelu, měl kromě dvou scén už dotočeno. Osobní kuchař mu naservíroval špagety, John se převlékl do županu a krátce před půlnocí ještě prohodil Pár slov s nočním hlídačem. „Jsem moc unavený. Jediné, co chci, je jet domů a být konečně s rodinou," hlesl a zavřel se na pokoji. To bylo naposledy, kdy ho někdo viděl naživu.

Druhý den ho našli, jak bezvládně leží napůl na posteli a napůl na zemi. Podle všeho se pokoušel vstát a bezvládně se skácel k zemi. Lékař zjistil, že John dostal mezi pátou a sedmou hodinou ranní silný infarkt a potvrdil smutné prokletí, které jeho rodinu provází už po tři generace.



CO JEŠTĚ NEVÍTE

*Kouřit přestal jen několik měsíců před smrtí.

*Patřil mezi nadšené kanadské patrioty.

*Jeho pozůstalost činila zhruba 20 milionů dolarů

*Když John zemřel, k jeho rodině se nastěhoval jeho dobrý kamarád Steve Martin. V té době se zrovna rozváděl a podle svých slov zabil dvě mouchy jednou ranou. Podpořil přátele v těžkých chvílích a ztratil se exmanželce z očí.

*V roce 2006 se objevil na kanadské poštovní známce.

*Syn Christopher i dcera Jennifer se živí herectvím.