Slavná Janet Leighová: Hvězda filmu Psycho se stala příčinou série vražd

Ten týden ji nejen navždy proslavil, ale také v ní nadosmrti zasel panický strach ze sprchování. Po natáčení hororu Psycho se na Janet Leighovou (+77) navíc zaměřili nebezpeční maniaci.

Někdy stačí k velkému úspěchu udělat málo. Třeba se hezky usmát. Své o tom věděla i Jeanette Helen Morrisonová.

Neplatná svatba

Na svět přišla 6. července 1927 v kalifornském městě Merced, ale její původ byl mnohem pestřejší. Prarodiče z matčiny strany utekli z Dánska, předkové tatínka Fredericka zase patřili k uprchlíkům z Maďarska.

Jeanette vyrůstala jako jedináček a nutno říct, že šlo o hodně bystré děvče, někteří ji dokonce označovali za geniální. Střední školu dokončila už v 15 letech a směle zamířila za studiem hudby a psychologie na Pacifické univerzitě.

O rok dříve se dokonce poprvé vdala, když před úřady lhala o svém věku a tvrdila, že jí je osmnáct. Za Johna Carlislea byla „vdaná" čtyři měsíce než maminka Helen zjistila, jak se věci mají a sňatek nechala anulovat.

V roce 1945 se vdávala podruhé a tentokrát už vše proběhlo bez komplikací, pokud nepočítáme brzký rozvod. Za Stanleyho Reamese byla vdaná jen čtyři roky. Krátce po svatbě se totiž stalo něco, co zásadně ovlivnilo jejich soužití.

Kariéra díky náhodě

Jeanettini rodiče patřili mezi nadšené průkopníky lyžování, takže když se otevřelo nové kalifornské středisko Sugar Bowl, hned se tam nechali zaměstnat. V luxusním hotelu nebyla nouze o slavné návštěvníky. V roce 1945 si sněhové radovánky přijela vyzkoušet i hvězda stříbrného plátna 20. a 30. let Norma Shearerová. V kanceláři Jeanettina otce si náhodou všimla vystavené fotky jeho dcery. Dívka se na ní krásně smála a filmová diva užasla.

„Byla to ta nejúžasnější tvář, jakou jsem za poslední roky viděla," vydechla. A protože šlo o bývalou manželku jednoho ze šéfů společnosti Metro-Goldwyn-Mayer, Jeanette brzy vystřídala posluchárnu za filmový ateliér. Dostala k ruce soukromého učitele herectví a po krátkém kurzu se postavila před kameru.

Šéfové se jí snažili vybrat úderné umělecké jméno, ale byl to těžší úkol, než se zdálo. Hned kraje padlo jméno Janet Leighová, ale vzápětí ho zavrhli pro přílišnou podobnost s jinou herečkou té doby – Vivien Leighovou. Jeanette zase trvala na tom, že bude používat rodné příjmení Morrisonová, ale proti tomu se postavilo vedení studia. Po chvilce dohadování nakonec zvítězila prvně navrhovaná varianta.

Šatna plná mrtvol

Janet ročně natáčela několik filmů a její sláva strmě stoupala. Za pracovní vytížení zaplatila dost vysokou cenu. Musela opustit školu a v roce 1949 se jí rozpadlo manželství. Z obojího se dokázala rychle vzpamatovat, Sen o vzdělání si splnila večerním studiem a v roce 1951 se vdala za Tonyho Curtise, s nímž dalších deset let tvořila jednu z nejznámějších hereckých dvojic. V roce 1956 se jim narodila dcera Kelly, o dva roky později následovala Jamie Lee.

Když ji v roce 1960 obsadil Alfred Hitchcock do hororu Psycho, netušila, co ji čeká. Přestože patřila mezi nejznámější tváře a krátce předtím jí v Hollywoodu odhalili hvězdu na chodníku slávy, dočkala se dost drsného zacházení: „Hitchcock mě s chutí děsil. Dělal na mně různé pokusy s figurínou mrtvoly. Vrátila jsem se třeba z oběda, otevřela dveře do šatny a o moji židli tam byla opřená tahle příšernost. Podle zděšení v mém křiku, se pak rozhodoval, kterou figurínu použije."

Nejvíce jí ale utkvěla v paměti scéna, kdy je ubodána ve sprše. Ve filmu má 45 sekund, ale natáčela se celý týden a Janet ji musela zopakovat více než sedmdesátkrát. „Kůži jsem měl úplně rozmočenou. Aspoň, že se Hitchcock vždy přesvědčil, že mám teplou vodu," vzpomínala Janet.

Když pak děsivou scénu s nožem viděla v kině, rozhodla se, že se už nikdy v životě nebude sprchovat. „Nikdy mi nedošlo, jak snadno jsme zranitelní," vysvětlovala. Utrpení ale zdaleka nebyl konec.

Šílenec unikal 10 let

Kvůli roli ji začali pronásledovat vyšinutí jedinci, kteří hrozili, že scénu z filmu uskuteční. Janet si nejspíš nikdy nepřipustila, jak velké riziko jí hrozí. Z pozdějších událostí tak byla ve značném šoku.

Při natáčení nahých scén ve sprše měla dvojnici, modelku Playboye Marli Renfro. V dalších letech tato osoba vinou řady nepřesností nebo shodou nešťastných okolností splynula s Myrou Jonesovou, která byla při natáčení Janetinou osobní asistentkou a před kamerou se vůbec neobjevila. To ale netušil její soused, 24letý Kenneth Dean Hunt, který ji v roce 1988 v jejích 71 letech znásilnil a zavraždil v domnění, že jde skutečně o ženu ze slavné filmové scény. Smutnou pravdou je, že policie se šílenci dostala na stopu až o 10 let později, kdy vraždil znovu. Je možné, že celou tu dobu plánoval násilí také na slavné herečce. V roce 2001 ho porota odsoudila k trestu smrti.

Janet si od začátku 80. let užívala filmového důchodu po boku čtvrtého manžela. Obchodníka s cennými papír Roberta Branbdta si vzala v roce 1962, krátce poté, co ji kvůli sedmnáctileté herečve Christině Kaufmannové opustil Tony Curtis. S Brabndtem strávila 42 let a rozdělila je až její smrt.

V posledních letech života ji trápily časté záněty žil a nakonec jí začala odumírat tkáň v pravé ruce. Prognóza byla nejistá, lékaři se dokonce obávali, že jí budou muset končetinu amputovat. K tomu ale nakonec nedošlo. Janet zemřela 3. října 2004 na srdeční zástavu. Její ostatky jsou uloženy na hřbitově v Los Angeles.



CO JEŠTĚ NEVÍTE…

* Se třetím manželem Tonym Curtisem si zahrála v pěti filmech.

* Za film Psycho se dočkala své jediné nominace na Oscara.

* V roce 1984 se vrhla na dráhu spisovatelky. Nejprve vydala memoáry, později začal psát i romány. Celkem jí vyšly čtyři tituly.

* Z obou jejích dcer se staly herečky. Známější je Jamie Lee, s níž si Janet zahrála v hororech Mlha (1980) a Halloween: H20 (1998).

* Časopis Empire ji v roce 1995 zařadil mezi 100 nejvíce sexy filmových hvězd všech dob.

* Pět měsíců před smrtí obdržela čestný doktorát na univerzitě, kterou v mládí nedokončila.

* V životopisném filmu Hitchcock (2012) ji hrála Scarlett Johanssonová.