Souhvězdí Kentaur skrývá obří diamant. Hvězda Lucy by zničila světovou ekonomiku

Ve vesmíru nás vždy fascinují tělesa, která se nějakým způsobem vyjímají nad ostatními. Zajímají nás hvězdy nejstarší a nejmladší, největší a nejmenší, nejbližší a nejvzdálenější. A nyní si představte, že astronomové dokonce objevili i hvězdu "nejdražší". Mohli byste si za ni koupit banku v New Yorku a trumfnout Elona Muska v konstrukci vesmírných lodí. Jen na ni dosáhnout…

V měřítku celého vesmíru od nás zmíněná hvězda není zase tak daleko. Nachází se 50 světelných let v souhvězdí Kentaura, viditelného z jižní oblohy. Pro člověka s jeho současnou technologií je však nedostupná. A je to vlastně dobře, jak si vysvětlíme o pár odstavců níže.

Astronomové hvězdu původně zkoumali z důvodu, že jde o bílého trpaslíka, což je velmi zajímavá fáze. Nastává poté, co menší hvězda spotřebuje své jaderné palivo, zhroutí se a de fakto umírá. Zbývá z ní jen jádro, které nenachází zdroje energie k další aktivitě, a tak jen nečinně chladne.

Z obyčejné hvězdy diamantová Lucy

Vědci po dlouhé dekády předpokládali, že jádro bílých trpaslíků postupně krystalizuje, ale neměli pro to důkaz. Ten přišel až se zjištěním, že zkoumaná hvězda v souhvězdí Kentaura je jedním obřím diamantem! Původní jádro totiž tvořil uhlík spolu s kyslíkem. Krystalizací uhlíku za vysokých teplot pak vznikl jeden z nejvzácnějších minerálů světa.

Hvězdě se po tomto objevu začalo říkat "Lucy" podle slavného hitu Lucy in the Sky with Diamonds od skupiny Beatles. Odborníci odhadují, že její hmotnost v karátech dosahuje deseti kvintilionů, což je číslo, které se zapisuje jako jednička se třiceti nulami. Pro srovnání, největší surový diamant nalezený na Zemi se pyšnil hmotností 3107 karátů, než z něho vybrousili o poznání menší (ale stále nejdražší) Velkou hvězdu Afriky o 546 karátech.

Diamant velmi drahý… vlastně až moc

A jakou má Lucy hodnotu, pokud bychom ji chtěli vyjádřit v penězích? "K ohodnocení takového diamantu byste potřebovali klenotnickou lupu o velikosti Slunce," směje se vedoucí studie Travis Metcalfe z Harvardu.

Pěkné grafické znázornění hvězdy a jejího přerodu v diamant přináší video:

S diamantem velkým jako Lucy by se člověk stal nepochybně nejbohatší osobou světa a teoreticky by mohl skoupit třeba i celé státy. Ekonomové ale varují, že vpuštění takového kolosu na trh by hodnotu diamantů rapidně snížilo - mělo by to v podstatě podobný efekt, jako když natisknete hory nových bankovek. Následná nerovnováha a inflace by dokonce mohly zničit světovou ekonomiku. Lucy je naštěstí velice daleko a její teplota je stále příliš vysoká na to, aby si z ní někdo mohl uloupnout kus diamantu jako perníček.

Vědci předvídají, že stejnou cestu jednoho dne nastoupí i naše Slunce. Za pět miliard let se stane bílým trpaslíkem a další dvě miliardy let mu bude trvat, než se promění v diamant. Lidská rasa ho už ze Země zkoumat nebude, ale třeba bude jednoho dne fascinovat nějaké jiné bytosti ze vzdálených končin vesmíru.

Zdroje: https://www.nationalgeographic.com/, http://news.bbc.co.uk/, https://futurism.com/