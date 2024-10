„Zlatého slavíka“ v hrdle našemu mistrovi upřít nelze. Na rozdíl od jiných zpěváků, ale přímo herec nebyl, přesto ho filmové role neminuly, byť převážně hrál sám sebe, či jen vedlejší role. Jednu hlavní si ale zahrál. Je v něm na úvodním obrázku. Víte v jakém snímku?

Dříví do lesa aneb trošku oklikou

Představovat Karla Gotta (1939-20019) by bylo jen nošením dříví do lesa, tedy zbytečné, není toho totiž mnoho, co by se o něm nevědělo. Pár klacíků tam kvůli nápovědě přeci jen doneseme. Věříme, že vás hádání baví, takže nabízíme jako první nápovědu, byť zcela vzdálenou filmu, jehož titul je ve hře, ale jistou spojitost má.

Malou roličku „Karel Gott“ si střihnul v jedné epizodě zdařilého sitcomu Comeback. Přijde se jen jakoby podívat na „chudobu“ do krámku s hudebnami U Dvou akordů, který vede kdysi oblíbený zpěvák (a bývalý kamarád) Tomi Paci (Tomáš Matonoha). Vlastně ale přichází, aby mu pomohl dostat se z finančních problémů. V hádankách mu naznačí, že kdysi „někomu“ daroval terč na šipky, na který na zadní stranu namaloval svůj první obraz, na kterém se dá zbohatnout. Ten terč visí v Paciho krámku…

close info Facebook / Facebook zoom_in Na zadní straně terče se skrývá poklad...

Proč o tom mluvíme? Je to narážka na Gottovu zálibu, a tak trochu malá nápověda. Karla Gotta zpěv bavil od malička, ale možná ještě víc ho přitahovalo malování. Kdyby ho vzali na výtvarnou školu, nejspíš bychom ho na podiích nevídali. Jako hlavní hrdina ve filmu z titulního obrázku měl také v hrdle zlato a držel v ruce štětec, ale jen jako malíř pokojů.

Z Gottovy filmografie

Filmografie Karla Gotta je s jeho diskografií nesrovnatelná, přesto i seznam filmů, v nichž je v titulcích uvedeno jméno Karel Gott čítá nejméně šest desítek, ačkoli k mnoha z nich nazpíval jen písničky, hrál sám sebe či měl roli zpěváka, jako třeba v komedii o blahodárných účincích mléka Parta hic. Nelze nezmínit roli zpěváka Benjamina Nováka v hudebním muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. „Gotta“ si zahrál v hudebním snímku Romance za korunu nebo v komedii Dědictví, aneb Kurvahošigutentag. Ale teď k těm, ve kterých měl skutečné role.

Zpívajícího posla si zahrál v povídkovém filmu Mučedníci lásky, ve kterém měla jednu z rolí i Marta Kubišová (1964). Zpívající roli, tentokrát coby trubadúr, měl v půvabném historickém snímku Slasti Otce vlasti (1969), v němž v hlavních rolích zazářili Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík. Posuneme se do roku 1974. Toho roku ho režisér Ladislav Rychman obsadil do filmového muzikálu na motivy divadelní hry J. K. Tyla Strakonický dudák. Jako sirotek Jirka Švanda se živí jako malíř pokojů, ale tři sudičky mu daly do vínku věrnou Dorotku (Jitka Molavcová), pěvecký talent a podivný omšelý frak pro štěstí…

Díky režisérovi Zdeňkovi Troškovi si zahrál v pohádce Z pekla štěstí 2 (2001), a to samého Lucifera i Pánaboha. Moudrého starého dědu Kováře (a krále) ztvárnil v česko-slovenské pohádce Když draka bolí hlava, kde dvě z dětí byly jeho dcery Charlotte a Nella.

close info Facebook / Facebook zoom_in Karel Gott v roli dědy Kováře

Vodítka pěvecký talent a malíř pokojů vás jistě nenechala na pochybách, že Karel Gott na obrázku je v roli Jirky Švandy. Dívka vedle je Zuzana Kocúriková coby do něho zamilovaná Linda, a muzikál má název Hvězda padá vzhůru. Poznali jste?

