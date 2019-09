Hvězda seriálu AKTA X: Mrazivý dotek podivna zažila i ve skutečnosti!

Proslavil se jako Walter Skinner, šéf agentů Muldera a Scullyové, kteří se v seriálu Akta X zabývali paranormálními jevy. Málokdo ale ví, že i Mitch Pileggi má za sebou opravdovou zkušenost s nadpřirozenem.

Jeho mládí bylo jako vystřižené z katalogu poznávacích zájezdů. Přišel na svět 5. dubna 1952 v Portlandu ve státě Oregon. Po otci Vitovi měl italské kořeny a na žádném místě se dlouho neohřál.

Útěk na poslední chvíli

Vito dodával armádní zbraně a obchodoval po celém světě. Mitch spolu s matkou Maxine a několika sourozenci se ještě v útlém dětství dostal do Německa a nakonec zakotvil v Turecku, kde absolvoval střední školu. Univerzitu studoval v Texasu, kde se věnoval wrestlingu. Urostlý Mitch se svou téměř 190 centimetrů vysokou postavou k tomu měl dokonalé předpoklady.

Vysokou školu opustil jako diplomovaný obchodník a vydal se v otcových stopách. Práce ho koncem 70. let zavedla do neklidného Íránu. Když tam v roce 1979 vypukla revoluce, lidem ze Západu začala hořet půda pod nohama. I Mitchova firma zamluvila pro své zaměstnance letenky na nejbližší možný termín. Mitch se ale rozhodl, že si sám zařídí místo v jiném letadle. Skutečně s ním odletěl, aniž v tu chvíli tušil, že je to na dlouhou dobu poslední stroj, kterému se podařilo ze země odletět směrem na západ. Jeho kolegům let zrušili a museli v Íránu zůstat. „Nikdy jsem nedokázal vysvětlit, proč jsem si tu letenku koupil. Měl jsem prostě takové nutkání. Od té doby věřím, že je něco mezi nebem a zemí," vyprávěl po mnoha letech.

Jeho vzdušné dobrodružství ale mělo ještě dramatické pokračování.

Strach v letadle

Letoun měl mít mezipřistání v iráckém Bagdádu, avšak nad letištěm zuřila bouřka a pilot musel pokračovat dál. Nakonec přistál až v Aténách. „Myslím, že jsme tam doletěli jen na benzinové výpary. Asi nade mnou něco drželo ochrannou ruku," přemítal Mitch.

Po návratu do Států se živil všelijak. Dělal taxikáře nebo účetního, nakonec si ale vzpomněl na svá léta na turecké střední škole, kde hrával divadlo, a zkusil to jako herec. Poprvé se před kamerou objevil v roce 1982 a dalších deset let svou holou hlavu a vypracované tělo předváděl hlavně v akčních nebo hororových filmech. Role v Aktech X tak byla vítanou změnou.

Díky seriálu také potkal životní lásku. Poprvé se oženil už v roce 1978 s Debbie Andrewsovou, ale vydržel s ní jen pět let. Podruhé šel k oltáři 1. ledna 1997 na Havaji. Po jeho boku kráčela Arlene Warrenová, která pracovala jako dublérka Gillian Andersonové, tedy agentky Scullyové. O rok později se mu narodilo první dítě, dcera Sawyer.

Mitch je dodnes velmi pilným hercem, objevil se v nespočtu seriálů. Loni se vrátil do své nejslavnější role v obnovených Aktech X.