Tragédie hvězdy seriálu Starsky a Hutch: AIDS mu zabil celou rodinu

Kriminální seriál Starsky a Hutch byl v 70. letech v Americe velmi populární. Z Paula Michaela Glasera se stala velká hvězda, jenže pak začal úřadovat neúprosný osud.

Zdánlivě se nemohlo nic pokazit. V práci byl velmi úspěšný, doma měl milující manželku a krásnou dceru. Když přišlo na svět druhé dítě, dozvěděl se nejstrašnější zprávu v životě, jakou si lze představit.

Komplikovaný porod

Na svět přišel 25. března 1943 v americkém městě Cambridge jako třetí dítě do rodiny architekta Samuela Glasera. Vystudoval vysokou školu dramatických umění v Louisianě, kde na koleji bydlel s Brucem Paltrowem, což byl později známý režisér a také otec slavné herečky Gwyneth.

Poté, co se Paul otrkal v několika menších divadlech, zakotvil na Broadwayi a od počátku 70. let se začal objevovat také v televizních seriálech. Naplno ale uspěl až v roce 1975, kdy dostal jednu ze dvou hlavních rolí v akční sérii Starsky a Hutch. Divoký brunet a uvážlivý blonďák, kteří v červeném sporťáku dohlížejí na pořádek v městě Bay City, válcovali pořadí sledovanosti až do roku 1979.

V roce 1980 se oženil s Elizabeth Meyerovou (*1947) a rok poté se jim narodila dcera Ariel. Porod byl ale velmi komplikovaný, Elizabeth musela dokonce dostat transfuzi. Nikdo netušil, že právě tehdy se zrodila jejich rodinná tragédie. V roce 1984 přivítali na světě ještě syna Jakea, jenže obraz idylické rodiny se záhy změnil v noční můru. Pětiletá Ariel začala trpět podivnými zdravotními potížemi. Lékaři dlouho tápali, ale nakonec vyřkli nemilosrdný ortel. Dívenka trpí AIDS. Další testy ukázaly, že HIV pozitivní je i maličký Jake a také jejich matka. Elizabeth se pravděpodobně nakazila infikovanou jehlou při prvním porodu a nemoc nevědomky přenesla na obě děti.

Bez dcery, bez ženy

Paul s Elizabeth okamžitě založili nadaci, s jejíž pomocí se snažili bojovat proti tehdy ještě nepříliš známé hrozbě. Sháněli peníze na vývoj léků a léčbu pro ostatní nakažené. Ariel zemřela v roce 1988, o Elizabeth přišel Paul o šest let později. Zůstal mu jen syn Jake, u něhož se nemoc ze záhadných důvodů neprojevovala tak dramaticky.

Paul hledal útěchu v práci. Čas trávil nejen herectvím, ale také režií. Pod jeho aktovkou vzniklo několik dílů seriálu Miami Vice, ale také celovečerní filmy jako Běžící muž s Arnoldem Schwarzeneggerem, Ledové ostří nebo Kokosy v pralese.

V roce 1996 se oženil s producentkou Tracy Baroneovou (*1962), která se podílela na filmech jako Muži v černém nebo Wild Wild West. O rok později se jim narodila dcera Zoe, ale v roce 2007 oznámili, že se jejich cesty rozcházejí.