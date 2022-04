Hvězda Tabby neustále bliká: Vědci nevylučují vyspělou mimozemskou civilizaci

Obíhá kolem Tabbyiny hvězdy obyvatelná planeta?

Když před sedmi lety astronomka Tabetha Boyajian popsala podivné chování vzdálené hvězdy KIC 8462852, ufologové zajásali, že jsou konečně na stopě vyspělé mimozemské civilizaci. Dnes už vědci o zvláštní hvězdě vědí něco víc, ale přesto je nepřestává udivovat. Mimozemšťané prý mohou být stále ve hře.

Tajemnému objektu vzdálenému 1470 světelných let se přezdívá Tabbyina hvězda podle jména její objevitelky. Jde o žlutého trpaslíka, který by měl být ze své povahy velmi klidný a stabilní podobně jako naše Slunce. Jenže "Tabby" se chová spíš jako nevypočitatelná divoška. Intenzita jejího světla značně kolísá a někdy klesne až o 22 procent. Z našeho pohledu to působí, jako by blikala.

Takto by se hvězda tohoto typu chovat rozhodně neměla. Vždyť si představte, jak by to vypadalo, kdyby podobným způsobem blikalo Slunce. Astronomové usoudili, že Tabbyinu hvězdu musí něco zakrývat.

Mimozemská megastruktura

V roce 1960 přišel astronom Freeman Dyson se zajímavou myšlenkou: pokud někde ve vesmíru existuje o poznání vyspělejší civilizace, než je ta naše, její potřeba energie bude tak vysoká, že svou hvězdu bude muset doslova zakrýt solárními panely. Právě na tuto úvahu si záhadologové vzpomněli po objevu hvězdy Tabby. Co když její stmívání způsobuje uměle vytvořená megastruktura plná solárních panelů?

Odborníci našli méně senzační, avšak pravděpodobnější vysvětlení: clonu okolo hvězdy tvoří polopropustný prach, který ji obíhá po téměř kruhové orbitě. Jeden oběh mu trvá 1574 dnů.

Tím se však možnost aktivity mimozemšťanů zcela nevyloučila. Nikdo totiž neví, odkud tento prach pochází, respektive co ho vytváří a "přikrmuje". Navíc je od hvězdy vzdálen zhruba 3 astronomické jednotky, což prý odpovídá obyvatelné zóně, kde by se mohla nacházet příhodná teplota k životu a voda v kapalném stavu. Naskytla se hypotéza, že prach okolo sebe víří nějaká exoplaneta, jejíž obyvatelé se chovají k životnímu prostředí ještě hůře než lidé.

Tající měsíc

Skupina vědců z Kolumbijské univerzity záhadnou clonu považuje za trosky tajícího měsíce. "Je to v podstatě ledové těleso, které se vypařuje a chrlí do vesmíru úlomky hornin. Bude trvat miliony let, než se měsíc vypaří úplně a bude hvězdou pohlcen," vysvětlil jeden z autorů studie Brian Metzger.

Zní to logicky. Tabby nás ale nepřestává překvapovat. Ukázalo se totiž, že není ve vesmíru sama. Astronomové nedávno objevili blikajících žlutých trpaslíků více, a to ve stejném koutu galaxie. Že by se zrovna na tomto místě několik měsíců svorně rozhodlo roztát? Proč tento jev nepozorujeme i jinde? Možná jde opravdu o práci mimozemšťanů. A jsou tak vyspělí, že ovládli hned několik hvězd najednou…

