Vědci našli mimozemskou megastrukturu podobnou Zemi. Hvězda Tabby mate vědce

Mimozemská megastavba, Dysonova koule kolem vzdálené zelené hvězdy (3d ilustrace, prvky tohoto snímku pocházejí z NASA)

Foto: Dotted Yeti / Shustterstock.com

Tabbyina hvězda (hvězda Tabby) byla objevena již v roce 2015, ale ani za téměř sedm let, které uběhly, nejsou vědci o mnoho moudřejší. Hvězda vzdálená asi 1 500 světelných let od Země dostala název KIC 8462852. Poté, co se dostala po svém objevu na titulní stránky novin, její hvězda obrazně i skutečně podivně a dramaticky pohasla. A to hned několikrát. Co je tajemstvím hvězdy Tabby?