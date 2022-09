Podívejte se na nový snímek z Hubbleova teleskopu: Ohromující vířící řeka hvězd

Natálie Borůvková

NGC 346.

Hubbleův teleskop zachytil další nádherný pohled na vesmír. Ohromující línou řeku hvězd vířící do obrovské hvězdokupy.

Hubbleův vesmírný dalekohled zveřejnil další ohromující pohled na vesmír.

Nádherný nový snímek z Hubbleova teleskopu

Astronomové využívající Hubbleův vesmírný dalekohled spatřili mladé hvězdy, které spirálovitě směřují do centra NGC 346. Masivní hvězdokupy v Malém Magellanově mračnu.

NGC 346 je otevřená hvězdokupa vzdálená asi 210 000 světelných let v souhvězdí Tucana.

Nachází se v Malém Magellanově mračnu. Jakési trpasličí galaxii, která je satelitem naší Galaxie Mléčné dráhy. Známá je také pod názvy ESO 51-10, Kron 39 nebo Lindsay 60. Objevil ji 1. srpna 1826 skotský astronom James Dunlop.

NGC 346 má průměr 150 světelných let a hmotnost 50 000 hmotností Slunce. Její zajímavý tvar a rychlá tvorba hvězd už léta vrtají astronomům hlavou.

Ohromující líná řeka hvězd vířící do obrovské hvězdokupy

"Hvězdy jsou stroje, které tvarují vesmír. Bez hvězd bychom neměli život, a přesto plně nerozumíme tomu, jak vznikají," řekla Dr. Elena Sabbi, astronomka z Space Telescope Science Institute. "Máme několik modelů, které vytvářejí předpovědi, a některé z těchto předpovědí jsou protichůdné."

"Chceme zjistit, co reguluje proces vzniku hvězd, protože právě tyto zákony potřebujeme, abychom pochopili i to, co vidíme v raném vesmíru."

Dr. Sabbi a její kolegové se ve své nové studii zaměřili na studium pohybu hvězd v NGC 346. Ty se totiž líně víří do obrovské hvězdokupy.

Pomocí dat z Hubblova teleskopu měřili změny poloh hvězd v průběhu 11 let. Hvězdy v této oblasti se pohybují průměrnou rychlostí 3 219 km/h, což znamená, že se za 11 let posunou o 322 milionů km.

NGC 346 je však poměrně daleko. Množství pozorovaného pohybu je tudíž velmi malé, a proto je obtížné ho změřit. Přesto se to astronomům díky Hubbleovu teleskopu podařilo. "Skutečně úžasné bylo, že jsme použili dvě zcela odlišné metody s různými zařízeními a v podstatě nezávisle na sobě jsme dospěli ke stejnému závěru," řekl Dr. Peter Zeidler, astronom z AURA pro Evropskou kosmickou agenturu a Space Telescope Science Institute.

"Pomocí Hubbleova teleskopu můžeme vidět hvězdy, jak se spirálovitě stáčí dovnitř. Spirála je skutečně dobrý, přirozený způsob, jak přivádět tvorbu hvězd zvenčí směrem ke středu hvězdokupy," dodal.

