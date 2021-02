Podivné stravovací zvyky královny Viktorie: Je rudá a jako sud, popsal lékař

Foto: Wikimedia Commons, By Alexander Bassano, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu

Budoucí královna se narodila "baculatá jako koroptev" a vydatnou chuť k jídlu projevovala od nejranějších let. To ale znepokojovalo Viktoriiny příbuzné, kteří ji už tak drželi zkrátka. Malá holčička tedy začala držet dietu, kdy konzumovala především chleba a mléko. Není tedy divu, že si vzala do hlavy, že až vyroste, bude "jíst jako královna".

K snídani si matka devíti dětí dopřávala kaši, ryby, vejce, toast, později si oblíbila uzenou tresku. Večeře zahrnovala polévku, ryby, studené vařené kuře nebo pečené hovězí maso, dezert a ovoce. Viktorie byla rovněž zastánkyní sezónního stravování. Nikdy nedovolila, aby se na její stůl dostalo něco, co bylo mimo dané roční období. Měla velkou slabost pro brambory, jež si nechávala připravovat na různé způsoby. Její "achillovou patou" ale byla vášeň pro sladké zmrzliny, koláče, dorty a alkohol. Milovala svařené víno a whisky, kterou ji prý naučil pít John Brown, její skotský sluha, přítel a důvěrník, díky němuž dostala královna přezdívku "paní Brownová". Malý lihovar poblíž Balmoralu pro ni vyrobil speciální verzi whisky, kterou popíjela se sodou.

V průběhu let se toto neřízené stravování a popíjení stalo pro královnu osudným. "Je rudá a spíš jako sud, než cokoli jiného," poznamenal jeden lékař ve 40. letech 20. století, který předpovídal, že pokud by královna pokračovala v konzumaci tímto způsobem, bude velice korpulentní. A to se také stalo, když ji později popisovali jako "rudou a velmi velkou". Nadobro odložila korzet a v jejích šedesáti letech Viktoriin index tělesné hodnoty vykazoval číslo 32, což je podle dnešních měřítek obezita 1. stupně. (Zdroj: https://www.historyextra.com/period/victorian/queen-victoria-favourite-food-eating-sex-appetites-guilty-pleasures/)

Již v mladším věku se s obavou, že je tlustá, svěřila svému příteli, předsedovi vlády lordu Melbournovi. Ten jí podle historičky Kathryn Hughes navrhl, aby začala chodit na dlouhé procházky a spotřebu jídla omezila. Královna Viktorie, známá pro svou výbušnou povahu, si prý pouze ofrkla a vmetla mu do tváře příklad portugalské Dony Marie, která při chůzi vypadala jako pudink, jemuž se ona rozhodně podobat nechtěla. „Kromě toho, že jedla příliš často a příliš rychle, vypila ohromné ​​množství alkoholu.“ Píše ve své knize Hughes. (Zdroj: https://www.dailymail.co.uk/news/article-4134418/Overweight-whiffy-REAL-young-Victoria.html)

Jelikož lord Melbourne trávil s královnou dost času, je pochopitelné, že mu nějaké věci začaly v průběhu let vadit. Zejména když začala mít problém s osobní hygienou. 113 000 hostů, kteří se v roce 1841 posadili k jejímu stolu, aby s ní konverzovali, tak museli přežít nejen nepříjemný odér, ale také nekonečně dlouhé večeře. "Posadili jsme se ve čtvrt na devět a muselo být čtvrt na jedenáct, když to skončilo. Královna, navzdory svému věku, srdečně jedla a pila - každé víno, které se nabízelo, a každý chod, včetně horkého i ledového pudinku.“ Popisuje paměti jednoho z hostů historička Annie Gray. (Zdroj: https://www.express.co.uk/life-style/life/815533/Queen-Victoria-royal-diet-food-gluttony-monarch)