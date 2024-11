Charismatický „drsňák“, bývalý osobní strážce a spoluzakladatel zajímavého projektu Hynek Čermák má nejen krásnou ženu, ale i krásné koníčky a plány. Loni opustil stálé divadelní angažmá a dal se na volnou nohu. Nyní ho můžeme vidět na jevišti také v nové hře s jeho synem. Víte, kde ještě?

Hynek – herec

Většina z nás ho zná především jako herce. V minulosti však, kromě jiného, pracoval jako osobní strážce, a jen tak mimochodem, je držitelem zbrojního průkazu E, tedy povolení nosit zbraň k ochraně života, zdraví a majetku. Postavy drsňáků mu i proto padnou jako ulité, a pro současnou roli Franka Farmera v muzikálu karlínského divadla Bodyguard se zacházet se zbraní učit nemusel.

Hynek Čermák (*14. února 1973) studia herectví na DAMU ukončil v roce 1995 a poté působil na scénách několika známých divadel, před filmovou kamerou si křest odbyl ještě jako student ve snímku Stalingrad. Z jeho televizních rolí zmíníme policistu – poručíka Kuneše v napínavém seriálu Cirkus Bukowski. Ve volném pokračování Rapl, nutno podotknout, že velmi úspěšném, už kriminální případy vyšetřuje jako major Kuneš. Za roli vyšetřovatele Ládi v psychologickém dramatu Nevinnost získal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.

Třináct let byl členem souboru Dejvického divadla, z něhož loni odešel, ne kvůli nějakým neshodám, ale zlákaly ho nové výzvy, noví lidé, prostředí. Za jednu z nich můžeme považovat účinkování v Divadle Bez zábradlí ve hře Koza aneb Kdo je Sylvie, v níž jeho syna hraje jeho skutečný syn Bořivoj, což ho obohatilo nejen o hereckou, ale i otcovskou zkušenost. To nás uvádí do hercova soukromí…

Hynek – pistole a šíp

Syna Bořivoje, který vystudoval herectví a působí v ostravském Divadle Mír má s dlouholetou partnerkou, herečkou a scénáristkou Danielou Choděrovou. Spolu mají ještě dceru Hedviku. Během natáčení dramatického thrilleru Ganster Ka: Afričan, kde Hynek hraje Káčka a jeho dnes už jeho „bývalka“ Daniela asistentku, si bůžek lásky Amor vystřelil své šípy ve chvíli, kdy Ka držel u hlavy pistoli Veronice Mackové (*15. února 1994), představitelce Gábiny. Dvacetiletý věkový rozdíl ho nijak netrápil, stejně jako oba jeho šípem zasažené.

Hynek opustil svou partnerku Danielu, s níž i po rozchodu zůstali přátelé, skvělý vztah si dokázal udržel i s dětmi. Byť se do té doby „na chomout“ necítil zralý, jako čtyřiačtyřicátník Veroniku po dvou letech požádal o ruku.

Hynek – nejen herec

Hynkovu manželku, rodačku z Uherského Hradiště, dnes už Veroniku Čermák Mackovou můžou příznivci divadla znát z jeviště Východočeského divadla v Pardubicích, seriáloví třeba z Ulice. Věnuje se charitativní činnosti, je známou ochránkyní přírody a bojovnicí za práva zvířat. Pomáhat zachraňovat ohrožená zvířata, jezdí do Afriky s dobrovolnickým spolkem Save-Elephtants přírodovědce a cestovatele Artura Sniegona.

Zhruba před rokem se Hynek Čermák spolu se svým kamarádem, bodyguardem, bezpečnostním konzultantem a instruktorem sebeobrany Josefem Tomanem pustil do projektu Men’s factor, což je program pro děti, který poukazuje na to, že násilí, potažmo šikana je ten nejhorší způsob, jak se chtít prosadit, a také, že je třeba se „utlačovatelům“ bránit, pracovat na svém sebevědomí.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Hynek Čermák s manželkou Veronikou

Hynek – křehká duše

Kromě sportu, trampování, cestování a čundrů je hercovým velkým a krásným koníčkem fotografování. Už dlouhá léta se věnuje ženským aktům. Pro něho to není pouhé focení, ale především poznávání ženské duše, jejích pocitů, myšlenek. „… vnímá a prezentuje ženu v její archetypální podstatě, žena je pro něj tajemná bytost a bohyně velkého gesta a pózy, současně alegorií věčného zrození, něhy, touhy a lásky, ale i představitelkou organického Érotu,“ tak zní výňatek ze slov kurátora Petra Svobody k poslední z jeho patnácti výstav nazvané U pře rodu. Hynek je nejen skvělý herec, ale patří i mezi naše přední fotografy.

Následující krátké video vám ho pár slovy představí jako herce, fotografa i člověka:

Zdroj: Youtube

Zdroje: zeny.iprima.cz, zeny.iprima.cz/nejvetsi, www.novinky.cz, zamek-teplice.cz