Hynek Čermák má nádhernou mladičkou manželku. Znáte ji, je také slavná herečka. Víte, že patří k sobě?

close info Martin Hykl / CNC / Profimedia

Externí autor 6. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Někdy se vyskytnou dvojice, mezi kterými je výrazný věkový rozdíl – a často je to příčinou rozpadu vztahu. Nicméně někomu to nevadí a vydrží spolu v harmonii. To je případ Hynka Čermáka a Veroniky Čermák Mackové.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články