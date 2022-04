Video: V záhadných podzemních labyrintech se našly podlouhlé lebky zvláštní rasy

Elena Velímská

Podzemní obřadní, posvátné prostory Ħalf Saflieni v maltském městě Paola, labyrint svatyní, chrámů a obydlí vytesaných v podzemí skále více než deset metrů pod zemí, se zcela liší od starobylých katakomb evropského kontinentu. Pod povrchem s tisíci roztroušenými kostmi kostrami se skrývají neodhalená tajemství. Nic nevyzradí ani sedm tisíc mlčících protáhlých lebek neznámého původu na místě megalitických, astronomicky uspořádaných kamenných „chrámů“, kde lze spatřit zvláštní kameny připomínající koule nahodile usazené v písku, a vrypy do skály.

Průzkum jen „pootevřel“ dveře

Archeologický průzkum této pět tisíc metrů čtverečných rozlehlé, starobylé říše mrtvých, opředené pověstmi o obrech, kyklopech a záhadných titánech, objevené v roce 1902, započal mezi lety 1903 a 1906. Ve třech patrech prostor, z doby asi 4 000 let př. n. l., zčásti zasypaných hlínou, byly nalezeny keramické nádoby a střepy a ostatky asi třiceti tří tisíc lidí, převážně dospělých. Artefakty a fosilie nejsou ničím neobvyklým, co je na tom tedy záhadného?

Otázky bez odpovědí

Mezi otázky, které stále čekají na svou odpověď, patří, například, jaká kultura toto místo zbudovala a z jakého důvodu, a proč místo plné tisíců mrtvých čekalo dlouhá staletí na své objevení. Avšak mnohem více nejasností skrývají nálezy lebek neobvyklého tvaru, nalezené mezi fosiliemi lidských kostí, u něčeho co, připomíná posvátnou studnu se sochami neznámé bohyně. Jsou větší, než lebka člověka, značně protáhlé, u některých chybí stopy po srůstání fontanel. Analýzy prokázaly neznámou genetickou abnormalitu. Žádná taková, ani případná mutace, nebyla u člověka nikdy zaznamenána. Co však překvapuje ještě víc, jsou známky po patrně chirurgickém zákroku v podobě tří vyvrtaných otvorů do lebky. A vysvětlení? Nová lidská rasa, mutace, neznámý maltský kmen či ztracená civilizace, pozůstatky obyvatel Atlantidy. Nebo že by šlo skutečně o mimozemšťany nebo jiné mezidimenzionální cestovatele, jak některé teorie připouštějí?

Maltské podzemí nechce vydat střežená mysteria

Šest, z původně jedenácti těchto prazvláštních nálezů vystavených v Archeologickém muzeu v hlavním městě Malty Valletta, které byly posléze bez vysvětlení odstraněny z expozice a přístup k dalšímu studiu omezen, se „ztratilo“. Zbyly jen fotografie a záznamy badatelů. Náhoda? Po objevení podzemních tunelů bylo možné projít pod celou Maltou. Část katakomb byla uzavřena poté, kdy se v podzemí ztratilo třicet školáků i jejich učitelé, kteří se vydali na průzkum. „ … nářek, křik, volání o pomoc se odněkud z podzemí ozývalo celé dny.“ Příběh, který se tehdy dostal na stránky celostátních novin, se stal legendou. Pátrání nepřineslo žádné výsledky a zmizelí byli prohlášeni za mrtvé. Někdo věří, že je to pravda, jiný, že za tím stojí zájem něco utajit. Viděli snad něco, co neměli?

Pravda vs. mýtus

Existují konspirační teorie, které „potvrzují“ existenci neznámé civilizace, která své stopy zanechala ve skalách maltského podzemí. Průzkum podzemních prostor ukazuje, že na Maltě skutečně byla kultura, která se tesáním do skály zabývala. Památka je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dosud nebyla „úředně“ ztráta školáků potvrzena, ale ani vyvrácena, nenašly se důkazy o závalu, který je měl uvěznit. Proč se však tento příběh stále vypráví? A jak uvedl GuideDeMalta v březnu letošního roku: „Dle zkoumání protáhlých lebek se „zdá“, že první obyvatelé Malty byli rasou lidí s dlouhou lebkou …“

