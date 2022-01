Ideál krásy v 17. století: Krásná žena podle Ludvíka XIV. byla jiná než dnes

Rodina Ludvíka XIV., cca 1711.

Foto: Nicolas de Largillière / Creative Commons, volné dílo

Jak víme, každá doba má svůj ideál krásy, který se generaci od generace mění. Jak vypadaly standardy krásy v 17. století a co bylo sexy na dvoře Ludvíka XIV.? Byla to bílá kůže, která ukazovala urozenost a bohatství, vysportované a svalnaté tělo a baculatá zakulacená postava u dam. A u mužů? Světe, div se, hlavně tancem vypracovaná lýtka!

Podívejme se společně, jak měl vypadat krásný muž a krásná žena na dvoře Krále Slunce či Ludvíka Velikého.

Kyprá žena bílé pleti

Opálená pokožka byla záležitostí chudiny, která pracovala celý den venku, takže kůže opalováním hnědla. Bohatí si naopak zakládali na bílé barvě kůže, která byla symbolem krásy a bohatství. Bledá pleť nedotčená sluncem se rovnala luxusu. A naopak opálená pleť byla selská. Dámy se, stejně jako třeba Číňanky, před sluncem schovávaly, aby se pokožky sluneční paprsky vůbec nedotkly. Nevycházely ven bez masek a slunečníků.

Přijetí knížete z Condé na dvoře ve Versailles roku 1674.Zdroj: Jean-Léon Gérôme / Creative Commons, volné dílo

Co s bílou pletí souviselo a co bylo považováno za sexy, byla i barva modrých žilek v obličeji a na zápěstích. Odtud asi i přirovnání „modrá krev“. Mnoho dam se tedy natáčelo tak, aby ve společnosti byla vidět vnitřní strana jejich zápěstí a modrý třpyt žilek, a tak se nechávaly i portrétovat. Zápěstí mělo být štíhlé a elegantní, ruce bledé, bez sebemenších známek fyzické práce. Mozoly ani oděrky se nepřipouštěly. V módě byly také hladké a drobné nohy.

Přes jemná zápěstí a kotníčky ale byly modernější a za krásnější považovány ženy baculaté. A ideální obličej byl bílý, kulatý nebo oválný, s vysokým čelem a lehkou dvojitou bradou. Za sexy byly považovány i ďolíčky na bradě nebo tvářích a velké, tmavé nebo světle modré oči. Ústa měla být malá a kulatá, ideálně s větším zaoblením spodního rtu než horního. Samozřejmě, jako dnes by se všem líbilo mít alespoň trochu bílé zuby, ale skutečnost byla zcela jiná. I ti nejbohatší měli totiž v ústech doslova trosky.

V móde byly i blond vlasy a světlé obočí, líbily se i velmi kudrnaté a vlnité vlasy. Pas dam měl být štíhlý, ale boky kulatější, stejně jako bříško nemuselo být zcela ploché. Prsa tak akorát – ani velká ani malá. Takovéto ženy se líbily i samotnému Králi Slunce, který byl svými milostnými výpravami pověstný.

Vypracované mužské tělo s důrazem na lýtka

Na dvoře Ludvíka XIV. se rozlišovalo mezi svaly a vypracovaným tělem. Zatímco svaly byly opět – stejně jako tmavá pleť – znakem chudiny, která těžce pracovala, od mužů se očekávalo, že budou mít vyrýsované tělo, ale nikoli svalnaté. Příliš prací poznamenané tělo nebylo v módě, ale stejně tak nebyla v módě u mužů kyprá a tukem se hýbající těla….

Náznak svalů a vytrénované tělo mělo být u šlechty znakem toho, že muž tančí a jezdí na koni. Pravdou ale je, že v určitých dobách bylo v módě i lehké břicho, které bylo také symbolem bohatství a ukazovalo, že si gentleman může dovolit dobře a často jíst. Byly dokonce doby, kdy si někteří pánové přidávali na oděv trochu vycpávek, aby dosáhli kýženého vzhledu.

Pravděpodobně nejhezčí věcí na mužích, vedle plných vlasů, byla jeho lýtka. Ludvík XIV. měl díky své lásce k tanci sám docela vytrénovaná lýtka, z nichž dokonce spousta dívek omdlévala. Muži měli mít tmavé a dlouhé vlasy, nošené v mírné kadeři. Na obličej se tolik nehledělo. I když Ludvík XIV. byl považován za naprostého krasavce a byl docela mužný… titul "nejkrásnějšího muže Francie" dlouho držel hrabě de Guiche, který byl elegantnější, a poté kavalír de Lorraine, muž jemné tváře.

Ludvík okolo roku 1670Zdroj: Anonym / / Creative Commons, volné dílo

Krása v příručkách

Knihou popisující dobový ideál krásy byla Venušina škola, příručka o sexu ze 17. století. Kromě vzhledu žen, který byl popsán výše, bylo sexy i chování. „Co se týče způsobů, ať je žena nejprve úhledně oblečená, skromná, avšak s jednáním, ať jsou její slova dobrá a vtipná, před společností musí působit nevinně a trochu nevědomě, a ať tak vede všechny své řeči, aby se posluchačům zalíbila a její osoba byla tím přitažlivější, ať se stále drží v mezích skromnosti a nedává nikomu nejmenší pobídku k jejímu porušování, a kdyby jí náhodou někdo nabídl nezdvořilé jednání nebo řeč, musí namítnout, že neví, co by tím chtěl říci nebo co tím myslí, na veřejných schůzích a hostinách ať je velmi zdrženlivá, ať jí a pije, ale střídmě, neboť můžete poznat nálady té dívky, jak je více či méně ovlivněna požitky, a má sklon k rozptýlení… přijít ji popsat nahou, musí mít pěkné tvrdé břicho dobře vystrčené, neboť 'na té rozkošné skále, kde všichni milenci ztroskotávají, břicho musí mít měkké a masité, drobné pěkné nožky vytočené u prstů, což svědčí o tom, že má dobře umístěnou vaginu, lýtko nohy baculaté a velké kolem středu, malá a krátká kolena, statná a zúžená stehna, na nichž musí viset pár kulatých hýždí, krátký zadek a štíhlý pas…," říká dobový popis.

Zdroj: Youtube

Video ukazuje vládu Ludvíka XIV.

Stejně tak popis muže se v příručce nebrání ani popisování sexuálních praktik.

Zkrátka ideál krásy 17. století na dvoře Krále Slunce měl co dělat s tělesnými radovánkami, jimž se oddával každý. Ceněn byl „esprit“, tedy duševní bystrost a vynalézavost, pohotovost rychle reagovat a být vtipný. Peněženka měla být plná a tvář pohledná.

Zdroje:

partylike1660.com, cs.wikipedia.org, partylike1660.com, theconversation.com