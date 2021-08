Jaký byl ideál krásy v 17. století? Dnes by se muži od takových žen odvraceli

Peter Paul Rubens, cca 1630–1632

Foto: Profimedia.CZ

Se štíhlou postavičkou a kůží krásně opálenou od letního sluníčka by dnešní ženy v 17. století působily jako chudé pradleny z dědiny. Stejně přehlíživě by se tehdejší smetánka dívala na vypracované svaly moderních mužů, kteří tráví hodiny v posilovně. Asi dřevorubci, ne? Každá doba měla vlastní preference, co se týkalo fyzických půvabů. Ideál 17. století byl ve srovnání s dnešním světem obzvláště bizarní.