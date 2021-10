Krásná žena v rokoku mohla vypadat pěti způsoby. Žádný neodpovídá dnešní kráse

Rokokové ženy - obstály by krásou i dnes?

Každá doba má své pojetí krásy a krásna – od nábytku, pojetí luxusu, interiérů… až po krásu žen. V rokoku tomu nebylo jinak, navíc se jedná o jedno z nejokázalejších období naší historie, takže až jakási přezdobenost, krása a luxus byly přímo na pořadu dne! Navíc byla osvícenská éra i jakousi první předzvěstí toho, čemu dnes říkáme feminismus.

Samozřejmě to myslíme přeneseně, ale bylo to v historii poprvé, kdy na politickou scénu vstoupily i velmi mocné ženy. A těm se podařilo, že běžný den přetvořily na jakési nepřehlédnutelné divadelní představeni. Podívejme se na nejkrásnějších pět žen rokoka a najděme mezi nimi spojitost s dnešním pojetím krásy. Je to vůbec možné?

Archetypálními vládkyněmi 18. století byly Diana, Minerva, Venuše, Madona a Amazonka.

Bohyně Lovu - Diana

Diana je nejběžnější postavou portrétních archetypů 18. století. Svou krásou i mocí dokázala uhranout téměř každého muže, a inspirovat nejednu ženu. Takovou ženou byla i Madame de Pompadour. V březnu 1745 se Jeanne Poisson poprvé setkala s francouzským králem Ludvíkem XV. Bylo to na plese, kam se dostavila oblečená jako Diana a jeden z jejích šípů zasáhl krále přímo do srdce. Láska byla na světě a s ní i nový ideál rokokové krásy.

Na obraze od Nattiera má madame de Pompadour (Diana) jednoduché bílé šaty. Její světlá, bílá kůže je zářivá, stejně jako kůže jejího částečně odhaleného těla. V této jednoduchosti je neobyčejná síla a přitahuje naše oči jako magnet!

Bohyně moudrosti Minerva

Minerva je římská bohyně moudrosti a patronka umění, která se znovu objevila na scéně v Rusku, v době Kateřiny Veliké. V Ruské říši byla portrétní malba nejen zábavou, ale také prostředkem politické propagandy: V té době vzniklo mnoho alegorických obrazů Kateřiny Veliké od ruských i zahraničních umělců, které ukazovaly císařovnu jako moudrou a spravedlivou vládkyni.

Kateřina Veliká (Minerva) je na dobových malbách oblečena do řeckých šatů. Na rozdíl od jiných žen 18. století preferovala ruská císařovna obecně jednoduché šaty a její oblíbenou barvou byla bílá. Ve svých pamětech zmiňuje bílé šaty, doplněné diamanty a perlami, díky nimž se stala hvězdou nejednoho plesu. Spolu s přibývajícím věkem však začala nosit diamanty stále okázaleji.

Rokoko bylo nejokázalejší historickou dobouZdroj: Profimedia

Nádherná Venuše

Ruská císařovna Alžběta I. Dosáhla téměř slávy bohyně krásy, Venuše a nikdo si nedokázal nepovšimnout dokonalosti jejích rysů i její postavy. Krása této ženy z dynastie Romanovců učarovala mladým mužům, kteří ji něžně a věrně milovali. Milostný příběh ruské císařovny Alžběty Romanové a ukrajinského rolníka Alexeje Rozumovského připomíná řecký mýtus o bohyni Afroditě a smrtelníkovi Adonisovi. V legendě nádherná Afrodita opustila Olymp, aby strávila čas se svým milencem. Nejinak tmu bylo i u ruské císařovny.

Alžběta I. měla obrovský šatník, historici dokonce spočítali, že vlastnila 15 000 šatů! Každé z jejích šatů si navíc zasloužily být nazývány mistrovským dílem – byly vyrobeny z nejlepších tkanin, stovek perel a diamantů. Nikdy si na sebe nic nevzala dvakrát, a dokonce zakázala ostatním aristokratům navštěvovat plesy v obnošených šatech. Zavedla něco jako dress code - šaty ostatních účastníků plesu musely být efektní, ale ne více než císařovniny. A Bůh pomoz té ubohé ženě, která se odvážila nosit stejné šaty nebo doplňky jako císařovna. Traduje se historka, kdy Elizabeth na plese uviděla krásnou Natálii Lopukhinovou, která měla ve vlasech stejnou růži, jako ona sama – takže suverénně vazala nůžky a růžičku z vlasů své soupeřky jednoduše ustřihla!

Marie Antoinetta jako Madona

Marii Antoinettu je asi nejvýraznější módní ikonou 18. století. Kromě její krásy bývá i hojně zobrazována jako matka – tato role byla totiž v tehdejší společnosti posvátná, zejména u královských rodin. Od královen se čekalo zplození dědice a tato mise byla právě pro Marii Antoinettu velmi dlouho nedosažitelná. Své první dítě – Marii Terezii, porodila až sedm let po svatbě. A z její dcery se stala další žena, jež je nesmazatelně zapsána do historie.

Styl Marie Antoinetty se stal synonymem francouzské estetiky. Přívlastek „vzpurný“ dokonale odpovídá postoji Marie Antoinetty k módě. Na začátku svého života ve Versailles byla přímo posedlá bohatými šaty zdobenými diamanty, perlami a peřím, ale později změnila svůj styl ve prospěch jednodušších šatů, třeba z mušelínu.

Marie Antoinetta na dobovém portrétuZdroj: Profimedia.CZ

Amazonka Marie Terezie

Marie Terezie měla zcela jedinečný osud hned od narození. Jako jediná následnice rakouského trůnu převrátila předsudky o ženách v politice naruby, a dokonce i její největší rival, německý král Fridrich Veliký, po její smrti řekl: "Smrt královny císařovny je pro mě politováníhodná. Ctila trůn i své pohlaví. Nikdy jsem nebyl její nepřítel.“ A tím ji vzdal obrovský hold.

Marie Terezie fascinovala své současníky svou okázalostí, róbou, stejně jako velikostí své postavy. Móda se jí moc nelíbila, ale její kostýmy byly opulentní a splňovaly požadavky vládní módy. Například na obraze, kde je Marie Terezie ztvárněna jako uherské královna, má korunu sv. Štěpána a v pravé ruce drží žezlo. Ve skutečnosti je maďarská koruna jedinou korunou se statusem „posvátné“! Císařovna je oblečená v šatech v maďarském stylu, bohatě zdobených četnými perlami a diamanty. Zajímavé je, že na všech obrazech, na kterých je zobrazena jako uherská královna, má stejné roucho!

Myslíte, že by některá z těchto mocných žen obstála svým vzhledem i dnes?

