Jaký byl ideál krásy na dvoře Ludvíka XIV.: Dnešní modelky by byly odpudivé

Natálie Borůvková

Jaký byl ideál ženské krásy v době Ludvíka XIV.?

Foto: Gromovataya / Shutterstock

Ideál krásy se každou chvilku mění. To, co bylo krásné a trendy před dvaceti lety, rozhodně nemusí být chtěné dnes. Jaký byl ale ideál krásy o pár století dříve? Na dvoře Ludvíka XIV. by dnešní modelky rozhodně neuspěly. Dokonce by byly považovány za zcela odpudivé.