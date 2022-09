Jak se měnil ideál mužské krásy v čase. Nejšílenější muži žili ve století páry

Tereza Malá

V Americe vznikly kluby tlustých mužů.

Foto: Studio Romantic / Shutterstock

Mezi mužskou a ženskou krásou vždy existoval propastný rozdíl. Zatímco po mužích se chtělo, aby byli čestní, udatní, silní – prostě mužní, ženy musely být skutečně krásné a většinou to stačilo. Jenže i ideál krásy mužského těla se v různých historických obdobích lišil.

Každá kultura má svou představu o tom, jak by měl vypadat ideální muž. Dnes udávají trendy sociální sítě, televize, přehlídková mola a červené koberce. Podle nich se snažíme orientovat. A i v minulosti to bylo podobné.

V každém období našich dějin existovala představa, jak by měl ideální muž (i žena) vypadat.

Dnešní doba, přesycená influencery a sociálními médii, která nám říkají, proč bychom si měli nechat zvětšit ústa, prsa anebo liposukcí vytvarovat nohy, není výjimkou, a i zde je zacílenou především na ženy. I když, muže roku i nejkrásnějšího muže světa už také volíme. I když tlak vyvíjený na ženy je mnohem vyšší, ani muži nejsou ušetřeni. I na ně je pohlíženo měřítkem populárních, sexy a mužných hollywoodských herců, profesionálních sportovců a celebrit. Řešíme, kolik mají vlasů, jak vypadá jejich „sixpack“ a to, jestli nemají pivní pupek. Bylo tomu tak ale vždy?

Starověký bojovník při zápase.Zdroj: Autor: Fotokvadrat / Shutterstock

Řečtí „bohové“

Samozřejmě, že koncept dokonalého mužského těla existuje v lidském povědomí již po tisíciletí, ale stejně jako u žee se velmi měnil. Měnil se ideální typ postavy, účes i požadavky na fyzickou udatnost.

Kořeny můžeme hledat již ve starověkém Řecku, kde bylo na mužské tělo kladeno skutečně mnoho požadavků. Tělo muže bylo tehdy považováno za odraz bohů a hrdinů zvěčněných v řecké mytologii. Ideální muž musel mít útlý pas, ale jinak být štíhlý, ale svalnatý a dokonale vypracovaný. To však bylo pro průměrného Řeka téměř nemožné. Podobně tomu bylo i s vlasy: Řekové považovali dlouhé vlasy sepnuté čelenkou za symbol bohatství a moci, protože tak byli zobrazováni i bohové.

Intelekt nad tělesnou krásou

Naprosto jinak tomu bylo v alžbětinské Anglii, kde byla mužnost úzce spojována s intelektuální silou. Naopak svaly a vypracvaná těla byla synonymem pro pracující rolníky. Velmi velebeny však byly silné nohy, tvarovaná stehna a silná lýtka. I zde byly moderní a krásné dlouhé, kudrnaté vlasy, k jejichž zkrocení muži používali vosk a horkou žehličku.

A podobně tomu bylo i na konci 19. a začátku 20. století. Pozlacený věk industrializace cenil široký pas, štědře velké břicho a mohutnou postavu, které ukazovaly vyšší ekonomické postavení. Tento ideál přišel z USA, kde byly dokonce otevírány "kluby tlustých mužů", jejichž členy se stali jen ti, kdo vážili přes 200 liber. V té době se upustilo od dlouhých vlasů a naopak byly v módě vlasy krátké a úhledně střižené.

Inspirace Hollywoodem

Zlatý věk Hollywoodu nesmírně ovlivnil i chápání mužské krásy. S příchodem komerčních filmů se zjistilo, že kamera ukazuje lidi větší, proto herci museli být atletičtí, štíhlí a čistě ostříhaní. Vzhled muže určovaly hvězdy jako Cary Grant a Jimmy Stewart, ikony stříbrného plátna s krátkým až středně dlouhým zúženým střihem. To trvalo až do 60. a 70. let 20. století, kdy přišli ke slovu "baby boomers". Ideální a „krásný“ muž musel být extrémně štíhlý až androgynní, podobně jako byli Beatles, David Bowie nebo Jimi Hendrix. Krásný byl muž, který byl měl útlý pas a štíhlý hrudník, paže a nohy. V módě byly máničky, ale i kotlety, culíky a afro.

Na veselé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Moderní pojetí mužské krásy v posledních 40 letech

V roce 1980 přišly do módy opět velké svaly, takže krásní byli kulturisté a hrdinové akčních filmů, jako byli Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Na hlavě měli účesy typu mullet - vpředu byznys, vzadu party.

A pak zase svaly upadly a se vstupem do nového tisíciletí byla sice atletická a svalnatá těla stále žádaná, největším fešákem byli muži typu Brada Pitta. Na hlavě jste mohli mít cokoli, od kudrlinek až po drdoly a příčesky.

A nyní? Metrosexuálové, vyrýsovaní sportovci, sebevědomí muži, ale i muži s téměř ženskou jemností. I když největším krasavcem je typ těla, který není ani vyhraněný ani vyrýsovaný, ale musí vypadat zdravě. Ke slovu se hlásí tělesná image a nejdůležitější je být sebevědomý a za své tělo se nestydět.

Pravda je, že sebevědomí mnoha mladým mužům dnes nechybí. A vidíte, ani oni to nemají jednoduché. Sebevědomí by však rozhodně nemělo ovlivnit fyzické zdraví, duševní pohodu či sexuální výkonnost.

