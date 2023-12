Dvacátá léta minulého století přinesla zcela nový společenský trend, ženy se cítily svobodnější, podle toho se i oblékaly a chovaly. Zcela se změnil i ideál krásy a ikonou se stala dívka ve stylu „flapper“ – emancipovaná a nekonvenční. Jednoduše se zrodila nová žena.

„Flapper“

Během 19. století a na počátku 20. století byla žena ve většině případů v podstatě „nesvéprávná“ bytost, podřízená manželovi – živiteli rodiny, a jejím úkolem bylo vytvořit šťastný a spokojený domov a rodit děti. Poválečná léta přinesla ve společnosti velké změny. Mnohé ženy, které během války musely pracovat v práci zůstaly, jiné pracovat začaly. Na vzestupu byla emancipace, o kterou se u nás zasadil T. G. Masaryk, který také pomáhal zakládat ženské spolky. Ženy získaly volební právo. Do domácností se dostaly „nové technologie“, které jim šetřily čas. To vše jim dalo větší svobodu.

Pravé flapper dívky byly ležérní, nezávislé, lehkomyslné. Ženy na veřejnosti kouřily (hitem byly dlouhé „špičky"), chodily do cukráren, do společnosti, tančily, bavily se. I vztahy s muži byly volnější. V módě bylo opalování, zdravý vzhled a do popředí se dostala „přirozenost“.

Následující video ukazuje, jak se „flapperky" dokázaly odvázat:

Zdroj: Youtube

Ideál krásy

Ve 20. letech vyšly z módy ženské křivky, trendem bylo malé poprsí, rovný pas a nevýrazné boky – prostě chlapecký vzhled. Baculaté ženy si stahovaly hruď a břicho pásy, ideální postava byla malá, drobná a uhlazená. Projevem svobody byl i účes. Ženy si zkracovaly vlasy do tzv. bob účesu nebo mikáda, obvykle si je natáčely do velkých vln.

close info Shutterstock zoom_in Ženy nosily krátké vlasy, které si často stáčely do vln

V této době se začala používat průmyslově vyráběná kosmetika a krémy, hojně propagované reklamami. Ženy si běžně nanášely světlý pudr, oči zvýrazňovaly tmavým make-upem a očními linkami. V módě byly jemné rty a výrazná červená rtěnka. Obočí si vytrhávaly a tužkou si kreslily tenké vysoké oblouky. Odvážené malování bylo na rozdíl od předchozích let považované za sexy.

Móda

Skrýt ženské křivky pomáhaly ženám i šaty. Nosily se volné a pohodlné, se sníženým pasem na boky, z měkkých a splývavých materiálů. Silueta měla být rovná, hranatá. Šaty odhalovaly paže a ramena, elegantní byly hluboké výstřihy. Sukně se zkrátily a pozornost se upnula na nohy. Pro zvýraznění jejich krásy si ženy často zdobily kotníky. Nezbytným doplňkem byly korále, hlavně perly, klobouky a kloboučky, čelenky s péry. Tón udávala módní návrhářka Coco Chanel.

close info Pinterest zoom_in Coco Chanel byla ikonou udávající nejen módní trendy.

Ideál štíhlé postavy vedl ženy k tomu, že začaly držet dietu, sportovat a cvičit.

close info Pinterest zoom_in Československá filmová hvězda 20. let Anny Ondrová

Krásky 20. let

Na přelomu 20. let začal vycházet první módní časopis Móda a vkus (1919-1920), později Elegantní Praha (1922-1925). U nás kromě putovních kin, například bratří Lumiérů, začala na počátku století vznikat i první stálá kina. Ženy se tak inspirovaly nejen v časopisech, ale i filmovými hvězdami. Tou českou byla Anny Ondráková, která se dostala až do Hollywoodu, ze světových pak třeba americká sexbomba Jean Harlow, švédsko-americká Greta Garbo nebo německo-americká Marlene Dietrich.

Bouřlivá 20. léta a nespoutaný životní styl skončil s nástupem Velké hospodářské krize. Toto období ale nastartovalo spojení ideálu ženské krásy s kosmetickým, módním a filmovým průmyslem.

close info Wikipedia zoom_in A ještě obrázek světové hvězdy 20. let, Marlene Dietrich

Zdroje: www.idealiststyle.com, www.boredpanda.com, brightside.me