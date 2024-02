Jak by mohlo vypadat dokonalé lidské tělo? Možná jste o tom už někdy přemýšleli, ale asi vás nepřekvapí, že každý z nás o tom má jinou představu. Vizualizace vědců je šokující, vytvořili totiž hotové monstrum. Chtěli byste takhle vypadat?

Co člověk, to názor. Na vzhledu ideálního lidského těla se všichni lidé asi neshodnou, ale to, co vytvořili vědci, vám vezme dech. Jejich pohled na věc byl ryze praktický. Měli představu, že použijí ty nejlepší přednosti světa zvířecí říše.

Čím by měla být lidská schránka vylepšena, aby byla odolná, funkční a šetřila spotřebu energie? Jedním z vylepšení, která by jí vědci dali je například psí srdce a labutí plíce. Ne to není žert, seznamte se s Alice 2.0, jak ji stvořitelé nazvali.

Zdroj: Youtube

Skandální odhalení

Přípravy byly velké. Tvůrci finální verze projektu si dali hodně záležet na tom, aby skutečně výsledek dostál svému předsevzetí. Spolupráce s jednou z největších televizních společností BBC slibovala velkou vědeckou i společenskou událost. „Dokonalé lidské tělo“ odhalila BBC v dokumentu s názvem Can Science Make Me Perfect? (Může mě věda udělat dokonalým?), který byl odvysílán v roce 2018.

Záběry od té doby obletěly po internetu celý svět a staly se virálními na sociálních sítích. Server Unilad uveřejnila, že dokument, který uváděla odbornice na anatomii Alice Robertsová, šokoval diváky. Po odhalení makety těla byli opravdu velice překvapeni tím, co vidí. Uviděli totiž postavu ženy s nohama jako pták emu a dítětem trčícím přímo z břicha.

Frankensteinovo monstrum

Po slavnostním odpočítávání byla odhalena Alice 2.0, jak ji nazvali její tvůrci. Byla evidentně pojmenována právě po své jmenovkyni Alice Robertsové. Na první pohled je zřejmé i podle zrzavých vlasů, že vědečtí kolegové vylepšili přímo její ženské tělo. Shora si mohli diváci všimnout nejprve jejích špičatých elfích uší, které z ní dělají tak trochu fantasy postavu. Výrazné jsou i velké světle zelené oči.

Přesvědčte se sami:

close info www.bbc.com / www.bbc.com zoom_in Alice Roberts a Alice 2.0

Hrudník a horní končetiny vypadají normálně lidsky. Možná vás lehce zarazí, že v ruce má ideální žena iPhone. Tím končí společné znaky s naším lidským tělem. Přesouváme se do břišní oblasti, kde jí z břicha doslova trčí malé dítě. Její nohy připomínají osvalené štíhlé končetiny ptáka emu, které jistě stejně jako on doběhnou daleko.

Další Avatar?

Hlavička dítěte má špičaté uši jako maminka. Před odhalením takzvaného Frankensteinova monstra Robertsová uvedla, že je z výsledků nadšená a jedná se opravdu o jedinečný projekt. Někteří přihlížející lidé také postavu přirovnávali k Avatarovi, který drží iPhone. „Ne, na to se nemůžu dívat,“ přiznala odbornice publiku.

Dítě, které vyčnívá z břicha tomuto bizarního výtvoru, je podle ní velmi zvláštní, ale zároveň hezké a roztomilé. Toto vystouplé dítě má představovat vylepšení lidského těla. Alice totiž zajistí bezbolestný porod. To nejsou, jak jistě tušíte, jediné zvláštnosti, které tato postava má.

close info bbc.com / bbc.com zoom_in Ideální lidské tělo dle návrhu vědců. Líbí se vám?

Robertsová vysvětlila, že spodní část zad má tato dokonalá dáma od šimpanze, kvůli perfektní pohyblivosti. Nohy jsou skutečně od ptáka emu, slouží mu k tlumení nárazů při skocích, a tak i naše žena bude dokonalá běžkyně. V hrudníku se skrývá psí srdce a plíce zvolili tvůrci labutí. Kromě toho má Alice 2.0 krk s odolnou dýchací trubicí a rozšířené cévy určené ke zlepšení krevního oběhu.

Zdroj: obkec.azet.sk