Externí autor 8. 10. 2024 clock 6 minut

Cítíte se neustále unavení, přestože spíte dostatečně? Možná nedodržujete ideální dobu spánku, která je pro každé znamení zvěrokruhu jiná, protože zohledňuje přirozený rytmus těla. Přečtěte si, jak byste měli spát lépe.

Někteří lidé se rodí jako noční sovy. Jiným padají víčka už v osm večer. O vaší potřebě spánku hodně napoví i znamení zvěrokruhu. Podívejte se, kdy byste měli chodit spát vy. A nejenom to...

Beran (21. 3. – 20. 4.)

O tomto ohnivém znamení je známo, že je doslova nadupané energií. Díky tomu Beran podává výkon, i když se v noci příliš nevyspal. Potřebuje být všude, aby mu nic neuniklo, takže klidně bude sedět dlouho do noci s kolegy v kanceláři nebo s přáteli v hospodě. Přitom by za nic nepřiznal, že je vlastně už dost unavený. Milí Berani, vykašlete se na ješitnost a snažte se být v posteli do půlnoci a únava bude pryč. Spát byste totiž měli minimálně 6 hodin.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býk je hédonista, tedy se rád baví. Pochopitelně večer, kdy si užívá společnosti přátel a dobrého jídla nebo setkání jen ve dvou. Aby s ním ale byla legrace, měl by před tím spát alespoň 8 hodin, protože jedině tak se bude cítit odpočinutý. Nečekejte ale, že večírek rozpustí po desáté večer. Nevadí mu se bavit do noci, protože si vše zařídí tak, aby nemusel druhý den vstávat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Zrozencům tohoto znamení nesmí nic uniknout. Proto často chodí spát pozdě. Neustále mají strach, že něco zmeškají a tak občas pracují za dva. I dlouho do noci. Vážení Blíženci, laskavě si uvědomte, že zdraví máte jenom jedno, proto byste mu měli věnovat minimálně 8 hodin spánku. Aby vás nelákalo zírat do obrazovky elektronického zařízení i v posteli, raději všechny přístroje vypněte a nechte v jiné místnosti.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Rakovi vládne planeta Měsíc, což vysvětluje, proč tohle znamení má tendenci stát se noční sovou. Aby druhý den fungoval, potřebuje alespoň šest hodin spánku. Navíc jeho spánkové cykly harmonizují s fázemi Měsíce. Pokud se s nimi správně nesladí, bude nevyspalý a nevrlý. Navíc by měl spát v naprosté tmě, protože ho ruší světla, ať již ta od pouličních lamp, aut nebo jiná osvětlení, která dosahují do jeho oken. Tenhle problém ale snadno vyřeší zatemňovací závěsy.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

O Lvech se říká, že jsou králi večírků a chodí spát, až když odejde jejich poslední fanoušek. V zásadě je to pravda, ale v běžných dnech potřebuje k životu alespoň 8 hodin spánku, jinak bývá nevrlý a jeho charisma je to tam. Tohle ohnivé znamení ale mívá potíže s usínáním, proto by se mělo vyvarovat večerní kávy, pití alkoholu a případných hádek, které ho rozrušují. A když už se Lev potřebuje večer něčeho napít, měl by vsadit na bylinkové čaje.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panna neustále zaměstnává myšlenky, což je pro čas spánku doslova a do písmene peklo. Zrozenci v tomto znamení nejsou nijak zvlášť velcí pařmeni, zato se z jejich řad rekrutují workoholici, kteří o práci přemýšlejí ve dne v noci. A to je právě ten problém. Aby byla Panna ráno „čerstvá“, potřebuje spát alespoň sedm hodin. Před spánkem by se měla snažit co nejvíc zklidnit mysl, třeba si i zapisovat co se jí během dne podařilo, aby se snáz odpojila od dotěrných myšlenek, které jí brání v usnutí.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Společenské Váhy rozhodně nepatří k těm, kteří by vysedávali po večerech doma. Řídí se ale heslem, všeho s mírou. Kino nebo divadlo jsou fajn, ale po nich vede cesta domů. Ke spánku potřebují 8 hodin a velmi rády si dopřávají rituály před spaním. Zrozenci tohoto znamení jsou milovníci estetiky, proto bude jejich ložnice zařízená jednoduše a v tónech, které neruší jejich spánkový rytmus.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři jsou velmi intuitivní lidé, kteří často vidí takzvaně až za roh. Tahle jejich psychická vlastnost je ale poměrně vyčerpávající. Proto by měli věnovat spánku alespoň 8 hodin. Pokud se jim nepodaří se dobře vyspat, všichni ostatní by jim měli jít z cesty, protože často dávají najevo špatnou náladu pramenící z toho, že si dostatečně neodpočinuli. Jenom odpočinutý Štír dokáže projevit svou kreativní a vůdčí stránku.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Ohnivý Střelec miluje dobrodružství a také rád flirtuje. Zkouší to nejenom v kanceláři, ale ještě lépe mu to jde ve spoře osvětleném baru. To je pro Střelce ta správná noční scéna, která mu pomáhá uvolňovat adrenalin. ze které čerpá adrenalin, a tak se Střelec po práci rád ponoří do nočního života a hledá nové dobytí. Možná pro to mu stačí pouhých pět hodin spánku, byť samozřejmě všichni víme, že to není mnoho.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Strukturovaný Kozoroh, který se striktně drží pravidel, dobře ví, co se může stát, když bude zanedbávat spánek. Zejména v jeho případě je to velmi důležité, když celý den tvrdě pracuje. Ideálních je pro něj alespoň 7 hodin, aby následující den fungoval ve stejném akčním rytmu. Problém s ním je v tom, že občas neví, kdy přestat, takže se zapomene a bere si práci i do postele.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnář je takový extrovertní introvert. Miluje společnost, ale přesně v duchu filmové hvězdy. Sice dorazí na večírek, rozdá na všechny strany úsměvy, prozradí něco ze svých vizí, ale pak pěkně po anglicku zmizí, protože si svou dávku společenského chování už vybral. Jelikož pořád něco vymýšlí a inovuje potřebuje se na to také vyspat. Devět hodin je pro něj ideálních, postačí mu ale klidně i sedm.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Zasněné a citlivé Ryby rovněž milují společnost, ale stejně jako Vodnáři, ani ony se na něm příliš dlouho nezdrží. Tihle snílkové, kteří se často ztrácejí ve svém imaginárním světě, potřebují ze všech znamení zvěrokruhu spát nejdéle. Pokud to jde, klidně si dopřejí i 10 hodin. Jako silně empatické znamení občas ale mívají potíže s usínáním, protože si na svá bedra berou starosti druhých. Pomoci by jejich rozjitřeným emocím mohl čaj z levandule a uklidňující koupel.

Zdroje: metro.co.uk, www.bunte.de