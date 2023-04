Pojetí krásy se v historii neustále mění, a to jak ženské, tak mužské. Zatímco jednou frčí atletické postavy a svalnatí muži, jindy jsou zase moderní velká břicha, anebo vycpané dokonce i jiné části těla. Co myslíte, že si muži vycpávali ve středověku?

Ve středověku bylo pojetí mužské krásy logicky zcela odlišné od dnešních standardů. Muži často používali různé metody ke zlepšení svého vzhledu. Dokonce jim natolik záleželo na moderním pojetí krásy, že si neváhali dokonce některé části těla vycpávat. V jednu dobu bylo velmi populární vycpávání lýtek vlnou nebo jinými materiály, aby lýtka vypadala svalnatější a přitažlivější…

Nic totiž nevypovídalo o středověké mužnosti tak jako štíhlé a tvarované nohy. Dobře tvarovaná a opečovávaná noha u mužů byla v kurzu dokonce od 16. do počátku 19. století.

Oděvy vysoce postavených mužů dokonce svíraly lýtka těsnými punčochami, aby vynikly jejich křivky. Od 70. let 17. století až do 20. let 18. století si méně šťastní muži, tedy ti s malými lýtky, vycpávali nohavice "umělými lýtky" připevněnými k nohám!

Ostatně, v jiných dobách to bylo horší – muži si vycpávali i rozkroky či náprsenky…

Všeho do času

Zvyk vycpávat si lýtka k vylepšení vzhledu, byl jen jedním z příkladů toho, jak se ideál mužské krásy v průběhu času měnil. Od svalnatých a atletických postav starověkého Řecka přes kultivované gentlemany renesance až po morální a fyzickou dokonalost romantických hrdinů - ideál mužské krásy byl v průběhu dějin utvářen kulturními, sociálními a uměleckými faktory.

Rytíři se svůdnými lýtky

Tato praxe byla součástí širšího trendu zdůrazňování fyzické síly a mužnosti jako žádoucích vlastností mužů. Ideál mužské krásy ve středověku byl do značné míry utvářený kulturními a společenskými faktory, například vlivem rytířství a aristokratické třídy.

Zvyk vycpávat si lýtka je často spojovaný s módou nošení přiléhavých punčoch nebo legín, které zdůrazňovaly tvar nohou. Tento způsob byl oblíbený zejména mezi rytíři a dalšími příslušníky šlechty, kteří se často účastnili rytířských klání a dalších fyzických soutěží vyžadujících sílu a obratnost.

Od starověku dodnes

Ideál mužské krásy se však v průběhu staletí výrazně změnil. Například ve starověkém Řecku byl ideální muž zobrazovaný jako svalnatý a atletický, ale také půvabný a intelektuální. Odráželo se to v tehdejším umění a literatuře, které oslavovaly úspěchy hrdinských postav, jako byli Achilles a Odysseus.

V období renesance se ideál mužské krásy posunul směrem k rafinovanějšímu a kultivovanějšímu obrazu. Od mužů se očekávalo, že budou vzdělaní a dobře vychovaní, s důrazem na eleganci a kultivovanost. Během 18. a 19. století se ideál mužské krásy dále zdokonaloval. Důraz se kladl zejména na fyzickou a morální dokonalost. V tehdejším umění a literatuře se často zobrazovaly idealizované postavy. Opakovaně se v nich objevoval romantický hrdina, který ztělesňoval jak fyzickou sílu, tak citovou vnímavost.

Lýtka dnes?

Dnes je ideál mužské krásy rozmanitější než kdykoli předtím. Fyzická síla a mužnost jsou sice stále považované za žádoucí vlastnosti, ale zároveň se klade větší důraz na individualitu a rozmanitost. Muži jsou oslavovaní pro své jedinečné vlastnosti a nadání, ať už jsou to sportovci, hudebníci, umělci nebo podnikatelé. Každá žena si pak přeje muže krásného, inteligentního, chytrého a pokud možno ještě bohatého… Lýtka jsou asi tím posledním, na co se dnešní ženy dívají. Anebo se pleteme?

