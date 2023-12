Pro některé ženy je mužské pozadí velmi vzrušující částí těla. Možná i proto se vědci rozhodli dekódovat ideální tvar mužského zadku a na základě zjištěných informací určili, jaký je ideální tvar této části mužského těla. Nevěřili byste, ale rozhoduje poměr vůči stehnům.

Ve snaze definovat ideální tvar mužských hýždí provedli vědci z oboru plastické chirurgie průlomovou studii, která odhalila proporce a úhly, jež přispívají k esteticky nejpříjemnějšímu mužskému pozadí. Studie, publikovaná v časopise Plastic and Reconstructive Surgery, zahrnovala online průzkum mezi 2 095 osobami, které měly za úkol ohodnotit tři pohledy na mužské hýždě: pohled z boku, pohled ze tří čtvrtin a pohled zepředu.

Nejdůležitější jsou proporce

Hlavní autor, doktor Ashit Patel z Duke University zdůraznil význam výsledků studie. „Naše zjištění naznačují, že mírně vylepšený, dobře proporcionální vzhled je nejžádanější.“

Výzkumníci se ponořili do konkrétních měření a odhalili, že preferovaný poměr mezi stehny a hýžděmi, který měří délku strany hýždí a stehna těsně pod nimi, činí 1,18. Kromě toho studie určila ideální poměr výšky a šířky hýždí na 0,66. Jednoduše řečeno, ty nejatraktivnější hýždě by měly být kulaté, silné, se svalnatým nádechem.

„V našem průzkumu si hodnotitelé mysleli, že ideální mužské hýždě by neměly být ploché, ale také by neměly příliš vyčnívat,“ vysvětlil doktor Patel. „Hýždě by neměly být příliš široké a měly by si zachovat charakteristický důlek po stranách.“

Co člověk, to jiné preference

Různorodost respondentů přinesla zajímavé poznatky. Například afroameričtí respondenti dávali přednost o něco větším hýždím, a to jak v poměru, tak v úhlech. Naproti tomu asijsko-američtí respondenti se přiklonili k jinému konci spektra. Pozoruhodné je, že preference se lišily také u různých sexuálních orientací, přičemž homosexuální, bisexuální a heterosexuální muži sice vykazovali společnou preferenci výraznějšího vyklenutí, ovšem s rozdíly v preferencích úhlů.

Ke slovu se hlásí i kosmetická chirurgie

Doktor Patel zdůraznil roli kulturních vlivů při utváření těchto preferencí, zejména ve Spojených státech, které ovlivňují očekávání související s plastickou chirurgií. Přesto je zajímavé, že studie zjistila, že mezi pohlavími neexistují žádné zásadní rozdíly, přičemž nebinární jedinci, muži a ženy (cis i trans) se v zásadě shodují na tom, co představuje přitažlivý mužský hýžďový sval.

Důsledky studie přesahují rámec estetiky

Doktor Patel vyjádřil, jak studie slouží jako vodítko pro chirurgy, a uvedl: „Tato zjištění mají pro chirurgy důležité důsledky při zvažování technik zvětšení hýždí a estetiky pro jejich pacienty a měla by sloužit jako vodítko pro optimální výsledky a spokojenost pacientů.“

Snaha o ideální mužský hýžďový sval, jak odhalila tato vědecká studie, se odvíjí od poměru bočních stehen a hýždí 1,18, úhlu šikmé projekce 66 stupňů a poměru výšky a šířky 0,66.

