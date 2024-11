Toto je nejlepší svetr pro ženy nad 50: Zahřeje a budete v něm vypadat svěže, moderně a mladistvě

Natálie Borůvková 21. 11. 2024 clock 2 minuty gallery video

Pokud jde o módu, opravdu záleží, aby každý nosit to, co mu sluší, v čem se cítí dobře a co odpovídá jeho věku. To platí také při výběru svetrů. Víte, který by měla nosit každá žena nad 50?

