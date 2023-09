Umělá inteligence se stává nedílnou součástí našich životů. Nově dokonce definuje i ideální krásu. V průlomové studii využil výzkumný tým Great Green Wall sílu umělé inteligence k novému definování pojmu ideální krásy po celém světě. A v této definici se české ženy se stávají ztělesněním elegance.

Výsledky odhalují rozmanitou paletu standardů krásy, které se rozprostírají po celém světě. Mezi těmito umělou inteligencí vytvořenými vizemi půvabu se jako skutečné ztělesnění elegance ukázaly české ženy.

Lze standardy krásy definovat?

Standardy krásy, neuchopitelné a neustále se vyvíjející ideály, okouzlují společnosti od nepaměti. Od egyptské královny Kleopatry až po tajemnou Monu Lisu - ikony krásy zanechaly v historii nesmazatelnou stopu. Dnes dává umělá inteligence v podobě generátoru obrázků Midjourney těmto standardům zajímavý moderní nádech.

Každý národ, rozmanitý a odlišný, se může pochlubit svou vlastní, jedinečnou vizí krásy. I když některé sousední země mohou mít společné rysy, celkové rozdíly jsou zarážející. Jako lidé si tyto standardy uvědomujeme už dlouho a často pociťujeme tíhu společenských očekávání, která doléhají na náš vzhled. Perspektiva umělé inteligence však do této odvěké debaty vnáší nový fascinující rozměr.

Projekt Great Green Wall

Vstupte do revolučního projektu Great Green Wall, který dal umělé inteligenci za úkol vytvořit ideály ženské krásy pro jednotlivé země. A výsledky jsou velmi zajímavé.

Například britská krása, kterou umělá inteligence vystihla, až děsivě připomíná lidmi milovanou princeznu lidských srdcí, Dianu. Tento ideál vytvořený umělou inteligencí má potenciál změnit způsob, jakým vnímáme krásu.

Zdroj: Youtube

Češky na předních místech

Když se podíváme do České republiky, AI vytvořený ideál krásy je skutečně velmi lákavý a celému konceptu dodává zajímavou vrstvu komplexnosti. V této „digitální soutěži krásy“ se totiž Češky objevily na předních místech.

Ideální slovenské ženy podle představ AI objímají křivky a honosí se užším pasem, přičemž svou postavu často zvýrazňují vypracovanými svaly. V tomto fascinujícím experimentu řízeném umělou inteligencí se zdá, že blondýnky zastínily brunety jako vládnoucí krásky Slovenska. Interpretace slovenských standardů krásy umělou inteligencí nám dává nahlédnout do toho, jak se vnímání krásy může značně lišit, a to i v rámci sousedních zemí.

Mezitím vize Řecka vytvořená umělou inteligencí evokuje obrazy antických bohyň a zachycuje nadčasový půvab helénské kultury.

close info Zdroj: greatgreenwall zoom_in Ideál krásy v Řecku podle AI

Krása v pojetí umělé inteligence

I když krása zůstává subjektivním a neustále se vyvíjejícím pojmem, využití umělé inteligence jí dodalo novou vrstvu intrik. Tyto ideály krásy vytvořené umělou inteligencí zpochybňují konvenční normy a poskytují nový pohled na téma, které lidstvo fascinuje již po staletí.

Ve světě, kde se představy o ideální ženě mohou v jednotlivých zemích tak dramaticky lišit, nabízejí standardy vytvořené umělou inteligencí lákavý pohled do budoucnosti krásy.

Kdo by byl řekl, že v digitálním věku se okouzlující elegance českých žen dostane do centra pozornosti jako nový světový standard krásy? S pokračujícím zkoumáním možností umělé inteligence je jasné jedno: budoucnost krásy nezná hranic a její definice je stejně dynamická jako svět sám.

Zdroj: Youtube

AI definuje krásné ženy i muže, což vzbuzuje kontroverze

Umělá inteligence pronikla do světa krásy a na základě rozsáhlých dat ze sociálních sítí a webového obsahu vytvořila svou vizi "dokonalého" muže a ženy. Výsledky však vzbudily kontroverzi a skupina The Bulimia Project, která se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, upozornila, že tyto ideály vytvořené umělou inteligencí jsou "do značné míry nerealistické" a nápadně se podobají často sexualizovaným obrázkům, které se šíří na sociálních sítích.

Pozoruhodným počinem bylo oživení obrázků mužů i žen generovaných umělou inteligencí prostřednictvím analýzy zapojení na platformách sociálních médií s využitím nástrojů schopných analyzovat miliardy obrázků jednotlivců na internetu. Výsledek tohoto digitálního počinu je sice zajímavý, ale mnozí si kladou otázku, jaký dopad bude mít na společenské standardy krásy.

V době digitálního pokroku a rostoucího vlivu umělé inteligence se definice krásy neustále vyvíjí. Zatímco výtvory AI nám nabízejí pohled na vnímání krásy utvářené digitální sférou, debata o dopadu těchto ideálů na společnost a sebevědomí jednotlivců pokračuje. Ve světě, kde k dokonalosti může chybět jen pár řádků kódu, se hranice mezi realitou a umělou krásou stále více stírá.

