Krásu každý definuje po svém. Někomu se zdá krásná hubenost, jiný vidí krásu v oblých křivkách. Nyní se však ukázalo, jaké tělo ženy je ideální. Přišli na to vědci během svého výzkumu.

Ideální ženské tělo

Každá žena je krásná. Je přitom jedno, zda je hubená, vysportovaná nebo plnoštíhlá.

Někomu se opravdu líbí těla, která nemají velké procento tělesného tuku, zatímco jiní považují za krásné právě ty ženy, které je takříkajíc za co chytit.

Důležité přitom je, aby se žena líbila především sama sobě a byla sama se sebou spokojená. Pak se bude líbit i ostatním.

Přemýšleli jste však někdy nad tím, zda opravdu existuje něco, co by se dalo nazvat ideálním ženských tělem? Pokud ne a rádi byste to věděli, pak čtěte dál.

Dříve se věřilo, že ideálem ženské krasy, co se tělesné podoby týče, je poměr pasu v přímé úměře k bokům. To se ale nyní ukazuje jako neplatné.

Takto vypadá

Podle nového výzkumu, který provedli vědci na Univerzitě v Kostnici, se ideál krásy ženského těla nachází v křivce těla od hrudníku ke stehnům.

Jak se ideál ženské krásy měnil v průběhu historie:

Zdroj: Youtube

Takový typ postavy patřil například herečce Marilyn Monroe. Dnes je jeho prototypem Kim Kardashian. Roli v posuzování ženské krásy už nehraje pas a boky, ale tělo jako celek.

Výzkum provedl profesor Ronald Huebner a jeho tým. Ti za pomoci jednoduchých kreseb ženského těla zkoumali reakce účastníků. Výsledky byly překvapivé.

Nejvíce líbivé se zdály kresby s výrazným zakřivením těla, které účastníci hodnotili jako nejatraktivnější. Poměr pasu a boků, který byl dříve u hodnocení ženské krásy stěžejní, zde nehrál sebemenší roli.

Proč tomu tak je, na to mají odborníci jasnou odpověď. Podle nich může být výraznější zakřivení těla známkou evolučně žádoucích vlastností. Ženy s výraznými křivkami se mohou mužům líbit z důvodu snazší reprodukce.

Výrazné křivky jsou tedy pravděpodobně tím, co se mužům na ženách líbí, protože je to pro ně známkou zvýšené plodnosti. Nová studie provedená vědci v Kostnici tak vrhla na krásu ženského těla zcela nové světlo.

Zdroje: www.newsbeast.gr, nypost.com, www.bbc.com