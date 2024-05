Idol osmdesátek Sagvan Tofi (60) měl zástupy milenek a fanynek. Díky svému exotickému vzhledu po něm ženy šílely. Takovou přízeň něžného pohlaví si samozřejmě náležitě užíval, ale dámu svého srdce dlouho tajil.

Muž, co hledí na psa

Zpěvák, herec a model českého původu se narodil 7. září 1964 v Praze. Za jeho charismatický vzhled a exotické jméno může tatínkův původ, je totiž irácký Kurd.

Jeho tatínek se seznámil s maminkou na studiích v tehdejším Československu. Své dětství oblíbený herec prožil v Iráku, ale jeho rodiče se po několika letech rozešli.

„Mé jméno v překladu znamená muž, co hledí na psa,“ prozradil umělec. Jestli si však Sagvan Tofi dělá legraci, nebo si lze vyložit jeho jméno skutečně takhle, ví asi jen on sám.

Nevlastním otcem Sagvana byl kriminalista Miloslav Dočekal, který byl dobrým přítelem Jiřího Kodeta. Právě jeden z nejlepších českých herců přivedl mladého Tofiho k herectví.

Žen si váží

Tmavovlasý sympaťák údajně netuší, kolik dam za svůj život potkal. Neví přesně, kolik krásek si přivedl domů, ale navzdory tomu si žen nesmírně váží. Má k něžnému pohlaví velkou úctu.

Nechal se slyšet, že ženy jsou nejhezčí stvoření na světě. Muži kvůli niv vedou války, chtějí být úspěšní, bohatí a slavní. To všechno, aby získali jejich pozornost a obdiv.

Směje se, že on se zase tak moc snažit nemusel. Jeho hvězda vystoupala rychle, protože mu k získání popularity stačilo natočit tři filmy, jak sám říká o své kariéře.

Nejen krásné fanynky měly to štěstí probouzet se v Sagvanově náruči. Jeho milenkami byla i celá řada slavných kolegyň z umělecké branže, ale i krásné české modelky.

Slavné krásky

Ve filmu Kamarád do deště II. – Příběh z Brooklynu si zahrála také jedna z nejkrásnějších českých modelek Simona Krainová. Právě mezi ním a krásnou blondýnkou to mělo zajiskřit.

Režisér Jaroslav Soukup vybíral tehdy na konkurzu sexy dívku, která měla ztvárnit opravdu luxusní prostitutku. Vybral si právě Simonu, která ho navzdory malým hereckým zkušenostem přesvědčila.

Nešlo ovšem jen tak o ledajaké vzplanutí, protože se do sebe ti dva zamilovali, a dokonce plánovali svatbu. Bohužel mu modelka přišla na navěru. Sagvan totiž chodil současně i s Darou Rolins.

Nakonec mu daly obě košem. V jeho náručí spočinula i slavná topmodelka Alena Šeredová. Ovšem ani tento vztah nevyšel. Dnes si tmavovlasá kráska užívá spokojeného života v Itálii.

Ta pravá

Vypadá to, že se temperamentní bouřlivák vyřádil a uklidnil. Úspěšně si střežil své soukromí a tajil celá léta totožnost dámy svého srdce. Fanoušky nechal žít v dojmu, že je single a dál si užívá.

Jeho srdce ale už přes dvacet let patří Aleně Zdárské, se kterou má umělec dokonce krásnou dceru Satine. Právě Aleně se podařilo ochočit divokého hřebce a on by pro svou dnes už skoro dospělou dceru položil svůj život.

