Pokud bychom při pohledu na tuto fotografii řekli jedno jediné slovo, bylo by hned všechno jasné. Ale my to neuděláme. Uhodnete, kdo je na této stařičké fotografii? Jedná se o jednoho superslavného českého herce, kolem něhož poletovala v jedné z jeho rolí sojka žalobnice… On ale tuto roli nesnášel!

V dějinách české filmové historie se objevuje chlapec narozený v poklidném městečku Malenovice u Zlína. Jehož cesta v dětství se zdála být obyčejná, dokud ho osud nevtáhl na výsluní. Tento vtipný mladý frajírek, jak by se dal nazvat podle staré fotografie, se vydal na dlouhou hereckou cestu a do světa umění nevstoupil chtěně, nýbrž řízením osudu. Ten mu přichystal možnost vyměnit potenciální studium medicíny za jeviště v době války v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Ale tato indicie vám asi nestačí. Tak přidáme další. close info Česká televize, CC 2,0 / Česká televize, CC 2,0 zoom_in Poznáte mladíka úplně vlevo? Kariéra ověnčená cenami Jeho bohatá a pestrá kariéra se protáhla napříč herectvím, dramaturgií, a dokonce i televizní scenáristikou a zanechala nesmazatelnou stopu v českém zábavním průmyslu. Neomezoval se pouze na jeviště, ale věnoval se i tvorbě divadelních her a televizních scénářů. Jeho talent byl oceněn prestižními cenami včetně Státní ceny II. Stupně v roce 1951 za hru Hádajú sa o rozumné a titulem zasloužilého umělce v roce 1983. S blížícím se soumrakem jeho přínos světovému dabingu byl v roce 1997 oceněn Cenou Františka Filipovského, která oslavuje celoživotní mistrovství v tomto oboru. close Magazín Dětská hvězda Roman Čada: Natáčení nesnášel a nenechal si slávou zničit život gallery 9 Slávistický fanoušek Další charakteristikou tohoto nezapomenutelného herce byla jeho láska k fotbalové Slavii. Měl k ní hluboký vztah, díky němuž byl na přelomu 90. let dokonce sedm let předsedou občanského sdružení Přátelé Slavie. Oddanost jeho vášním a koníčkům se odrážela právě v práci, kterou věnoval všem svým uměleckým i jiným aktivitám, což svědčí o životě prožitém naplno a se zápalem. Když se v srpnu 2005 zavřela opona jeho života, zanechal po sobě odkaz nejen uměleckých úspěchů, ale i života bohatého na zážitky, lásku a obětavost. Jeho poslední chvíle, které strávil ve společnosti obětavých zdravotních sester, se vyznačovaly charakteristickým humorem a starostí o milovanou manželku, které vyprávěl o milých sestrách a žádal ji, aby si nedělala starosti. A ještě jedna nápověda zazní v tomto videu, kde uvidíte i jeho neskutečnou podobu v mládí s jedním současným a oblíbeným českým hercem: Zdroj: Youtube Role, která prozradí vše Zmínili jsme, že při jediném slově bude vše vyzrazeno. Jedná se o roli, díky níž si jej pamatují všichni, včetně dětí. A to slovo? Trautenberk! close Magazín KVÍZ pro milovníky večerníčků: Anče, Kuba, hajnej.. 10 otázek z Krkonošských pohádek. Kolik zodpovíte Vy? video Samozřejmě. Tímto hercem z fotografie není nikdo jiný než Ilja Prachař, který však tuto svou roli vysloveně nesnášel: „Až se stane a nebudu mezi vámi, zakazuji vám, abyste o mně psali jenom jako o Trautenberkovi. Copak jsem neodehrál kvalitnější role?“ říkával. Navzdory rošťáctví, které Ilja Prachař na plátně předváděl, byl ve skutečném životě starostlivým a milujícím otcem, který před svým odchodem z tohoto světa zajistil zodpovědné vypořádání svého majetku, aby se vyhnul případným rodinným sporům. close info Panáček / Právo / Profimedia / Panáček / Právo / Profimedia zoom_in Ilja Prachař, český herec ve filmu Hříšní lidé města pražského Jeho jméno zůstává navždy vryté do paměti těch, kteří ho znali, i těch, kteří jeho dílo stále objevují, jako svědectví o trvalé síle talentu a nezdolném duchu těch, kteří svůj život zasvětili umění. Na dokument o jeho životě se podívejte zde: Zdroj: Youtube Zdroje: www.blesk.cz, www.blesk.cz, cs.wikipedia.org, www.csfd.cz

