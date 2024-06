Externí autor 22. 6. 2024 clock 4 minuty gallery

Tuto oblíbenou českou herečku znají hlavně diváci televize, a to díky nekonečnému seriálu Ulice, kde si zahrála jednu z důležitých rolí. Umělkyně si ovšem prošla samozřejmě i spousta divadly, a díky jednomu ještě před revolucí potkala budoucího prezidenta Miloše Zemana, kterému naprosto učarovala.

O tom, jak to celé probíhalo, promluvila herečka před dvěma lety v talk show Honzy Dědka. „Ťukala jsem pamflety na speciální blánu, ta se dávala do takového stroje a rozmnožovaly se letáky,“ popisuje svoji tehdejší práci sekretářky ve Švandově divadle, kde se hrály hlavně zakázané hry od zakázaných autorů, což bylo zakázané. Ale právě proto měli lidé toto rebelské divadlo tak rádi a dobře vědomi si toho byli politici, kteří už dost možná cítili závan svobody.

Jedním z nich, kteří se kolem „Švanďáku“ motali, byl i Miloš Zeman. Muž s nemalými ambicemi, ať už se to kariéry, nebo žen týká. Sympatická „dáma za pultem“ se mu zkrátka zalíbila a dost možná si pomýšlel na nějaké to randíčko. „Mohla jsem objímat stromy na Vysočině. Balil mě, mohla jsem být první dáma, ale odmítla jsem,” zavzpomínala na svou promarněnou šanci stát se paní prezidentovou.

Se Zemanovou jsou si nápadně podobné

Když dostal Miloš Zeman košem, šel se po budoucí paní Zemanové porozhlídnout jinde. A daleko chodit nemusel, protože jeho slabost pro úřednice mu to dost usnadnila. Za ženu si později vzal slečnu, která byla jeho asistentkou. Trvalo to tři roky, než jí navlékl snubní prsten a zanedlouho se narodila dcera Kateřina.

Pokud víte, o které umělkyni se bavíme, případně to zjistíte na konci článku, jistě uznáte, že malinko si jsou dámy podobné. Je více než jasné, že dnes již bývalý prezident pálil za okatými brunetkami, které se pohybovaly mezi šanony a zapisovaly věci.

Je možná tedy dobře, že si Zeman nakonec vybral paní Ivanu, protože naše tajemná umělkyně se posléze od papírování přesunula na divadelní prkna a před kameru. Kdo ví, jestli by ho tato skutečnost vlastně ještě zajímala. Šanony versus divadlo. Co víc, dnes velmi oblíbená herečka byla už tehdy zamilovaná do někoho jiného. Byl to skladatel Petr Skoumal, který ukradl její srdce.

Se známým umělcem strávila herečka krásná léta a narodil se jim syn Filip. Z prvního manželství s Gustavem Bubníkem měla ještě dceru Adélu. Osud tomu bohužel chtěl tak, že v roce 2014 Petr Skoumal zemřel a herečka tak ovdověla. Byla natolik smutná a zdrcená, že už nevěřila, že by kdy mohla potkat lásku.

Našla novou lásku, netrvala ovšem dlouho

Život je ovšem nevyzpytatelný a přeci jenom se jí podařilo se znovu zamilovat. Její nová láska se také jmenovala Petr. Petr byl architekt a podle herečky splňoval všechny její náročné požadavky.

„Když máte nastavenou laťku tak vysoko jako já, a to mám díky Petrovi (Skoumalovi – pozn. red.), který byl jedinečný, pak dost tápete. Potřebuju intelekt, partnera, se kterým si můžu popovídat, když přijdu domů po představení, bavit se s ním o divadle, výstavách, světě kolem nás. A můj přítel to všechno splňuje; někdy mám až pocit, že je reinkarnací mého manžela,” uvedla herečka v rozhovoru pro web iDnes.cz v lednu roku 2019.

S architektem Petrem vztah trval ovšem jen čtyři roky. Pak přišla další smutná zpráva. Petr také zemřel. „Ano, je to pravda. Partner zemřel. Zbyly mi pouze vzpomínky a bostonek,“ cituje slova herečky deník Blesk.

Asi je vám už nad slunce jasné o jakou herečku jde. Ilona Svobodová si za celý svůj dosavadní život prošla mnoha divadly a ani dabing jí není cizí. Získala za něj několik ocenění a její hlas můžete slýchat například z úst Demi Moore nebo Michelle Pfeiffer. Nejvíce ji proslavila role Jitky Farské v nekonečném seriálu TV Nova Ulice.

