Kam zmizel David Copperfield: Pozoruhodný introvert vede záhadný soukromá život

Přišel o část prstu, málem se utopil a uhořel. Na svou práci přesto nedá dopustit. Iluzionista David Copperfield (63) se proslavil po celém světě, ale soukromí si pečlivě střeží. Pojďme jej trochu poodhalit.

První kouzlo ho v sedmi letech naučil dědeček. Byl to trik s kartami, který David používá dodnes. „Jen mě mrzí, že děda zemřel dřív, než jsem trik poprvé předvedl divákům. Měl by radost," říkal později slavný mág.

Nejmladší kouzelník

Jako jedináček a potomek s ruskými a židovskými kořeny si v dětství hledal kamarády jen těžko. Narodil se 16. září 1956 ve městě Metuchen v New Jersey. Maminka Rebecca, rodačka z Jeruzaléma, pracovala jako likvidátor v pojišťovně a její muž Hyman Kotkin provozoval galanterii. Žili v židovské komunitě a David to i kvůli vrozené plachosti neměl při styku s vrstevníky lehké. „Když jsem začal dělat magii a ukázal nějaké triky ve škole, zjistil jsem, že to poutá velkou pozornost. A časem jsem ocenil i to, že to přitahuje děvčata," zasmál se iluzionista. Z introverta se stal vyhledávaný společník.

Zatímco jeho spolužáci hráli ve chvílích volna basketbal nebo baseball, David se zavíral ve svém pokojíku, neúnavně cvičil dlouhé prsty a vymýšlel nová kouzla. V deseti letech vystupoval pod přezdívkou Davino Boy na různých estrádách v okolí. O dva roky později se stal nejmladším členem sdružení amerických kouzelníků a v šestnácti letech už o magii přednášel na newyorské univerzitě.

V roce 1974 sám zasedl do vysokoškolské lavice jako student. Po třech týdnech dal ale vzdělání sbohem. Neodolal vábení divadla. Jeho snem bylo představení, kde by mohl skloubit kouzlení se svými pěveckými a tanečními ambicemi. K tomu ale potřeboval i odpovídající jméno. Z Kotkina se stal Copperfield podle postavy románu Charlese Dickense. „Jednoduše se mi líbilo, jak zní," vysvětlil umělec.

Neúspěšný zpěvák

V 19 letech byl blízko ke splnění snu. V Chicagu vznikal muzikál s kouzly, ale Davidův pěvecký výkon neoslnil. „Režisér nakonec v programu nechal jen jednu moji píseň. Myslím, že mi tím chtěl něco naznačit. Od té doby se věnuji pouze magii," uculil se Copperfield.

Poté se předvedl na Havaji, kde nadchl hotelové hosty. V roce 1977 si šikovného mladíka všiml televizní producent Joseph Cates a nabídl mu možnost vystoupení v kouzelnické show. Nikdo netušil, že David si pořad doslova ukradne pro sebe na dalších dvacet let.

To mu ale nestačilo. Toužil posouvat technické hranice a uvádět diváky stále více v úžas. Nechal zmizet dopravní letadlo obklopené lidmi, před zraky 50 milionů televizních diváků „vyzmizíkoval" Sochu Svobody. Unikl z vězení Alcatraz, létal nad Grand Canyonem, dostal se z odstřelené budovy, prošel Velkou čínskou zdí a přežil pád do propasti v Niagarských vodopádech.

V jeho podání vypadaly všechny triky neuvěřitelně jednoduše, o to těžší bylo vymýšlení jejich provedení. „Kompletní příprava jednoho kouzla od nápadu po vystoupení trvá průměrně dva a půl roku. Nejslavnější iluzi létání jsem však chystal sedm let," prozradil Copperfield.

Ochrnuté končetiny

Přestože špičkové technické vybavení je pro jeho show zásadní, bez dokonalé fyzické kondice a vynikající ohebnosti by se neobešel. Triky vždy zkoušel až do úmoru, přesto při nich často riskuje život. V roce 1984 se málem utopil, když se včas nedostal z řetězů a v nádrži plné vody se začal topit. Než ho asistenti dostali ven, trvalo to téměř minutu a půl. Bezvládného Davida nakonec přivedli k životu, ale měl ochrnuté všechny končetiny. Týden se pohyboval pouze na vozíku, později musel při chůzi používat hůl.

Jindy si velkými nůžkami amputoval špičku prstu na ruce, který mu v nemocnici přišili zpět. Při jednom ohnivém kouzlu zase vzplál více, než bylo zamýšleno, a léčil si popáleniny. Další smutná událost poznamenala vystoupení v roce 2008. Roztočený obří ventilátor, kterým měl David projít, vcucl jednoho z asistentů a lopatky mu zlámaly několik kostí v těle.

Kolik má dětí?

Soukromí si vždy pečlivě střežil, možná až příliš. I proto se po čase objevily spekulace ohledně jeho sexuální orientace. David je alespoň trochu rozptýlil v roce 1993, kdy začal chodit s modelkou Claudií Schiffer (*1970), a dokonce se s ní zasnoubil. Setkali se na jednom večírku v Berlíně a už za několik dní ji David přeřízl. Vzal ji na vystoupení jako figurantku a použil v čísle s obří cirkulárkou. Vydrželi spolu šest let, ale pak se kvůli vytíženosti rozešli. Společně ještě zažalovali francouzský týdeník, který napsal, že Caudia je pouze placenou společnicí a Davida nemiluje. Pár požadoval odškodné ve výši 30 milionů dolarů, po dvou letech vysoudili blíže neupřesněnou částku. Od té doby se po Davidově boku neobjevila žádná dlouholetá partnerka. Pouze do něj byla čas od času zavěšená u nás neznámá modelka nebo herečka.

Výjimkou byla Češka Mária Petličková (*1980), která se kvůli němu v roce 2006 rozvedla s producentem Janem Fulínem. Dokonce tvrdila, že s ní kouzelník zplodil dvě děti, syna a dceru. David se k tomu ale nikdy oficiálně nevyjádřil a pokračoval v mlžení o svém soukromí. Proto všechny v roce 2011 překvapilo jeho prohlášení, že je otcem roční dcery Sky. Matkou je o 28 let mladší francouzská modelka Chloe Gosselin, s níž se i zasnoubil. „Zapomeňte na zmizení Sochy Svobody, Davidovou příští iluzí bude zmizení špinavé plínky. Je to mnohem praktičtější," uvedl Copperfieldův mluvčí.

Přestože se Davidovi překročil šedesátku, pokračuje ve vymýšlení dalších kousků. „Vždy jsem chtěl narovnat šikmou věž v Pise a nechat zmizet Měsíc. Také plánuji, že na pódiu oplodním ženu, samozřejmě bez sexu," prozradil. Jak ho známe, určitě se mu vše podaří. Ne nadarmo je jeho životním krédem věta: Cvičte, cvičte, cvičte a nikdy nepovažujte nic za nemožné.

Co ještě nevíte

* Získal 21 cen Emmy, což je televizní obdoba Oscarů.

* Je držitelem 11 světových rekordů. Většinou se týkají návštěvnosti nebo rozměrů scény.

* Na jeho představení se prodalo více lístků, než dokázal kdokoli jiný v historii.

* V roce 2006 koupil 11 bahamských ostrůvků, kde potichu buduje své království.

* V Las Vegas vlastní největší kouzelnické muzeum na světě. Obsahuje 80 tisíc exponátů, ale není určeno pro veřejnost.

* Lacey Carroll jej v roce 2007 zažalovala kvůli sexuálnímu obtěžování. Později nařčení stáhla.

* Nové kouzelnické technologie vymýšlí a vyvíjí na utajeném místě v Nevadě.

* V roce 2007 se stal na Floridě terčem loupežného přepadení. Pistolí ozbrojení pachatelé utekli s mobilem a hotovostí. Později je policie dopadla.

* V jedné ze show si Copperfield náhodně vytáhl z publika ke spolupráci vnadnou českou modelku Ivu Kubelkovou.