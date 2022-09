Incident Vela: Záhadný vesmírný jev se odehrál v roce 1979 a dosud nebyl vyřešen

Natálie Borůvková

Atomový výbuch - ilustrační foto.

Foto: Shutterstock.com

Dne 22. září 1979 jeden z místních satelitů v blízkosti Ostrovů prince Edwarda zaznamenal obrovský nárůst gama a rentgenového záření. Tomuto vesmírnému jevu se následně říkalo Incident Vela a dosud nebyl vyřešen.

Konec 70. let je možná dalším důkazem, že Incident Vela mohl být tajným jaderným testem.

Incident Vela

Tento příběh začíná v roce 1963, kdy byla podepsána Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek (PTBT). Tato smlouva, kterou podepsala a ratifikovala většina světa, s výjimkou Číny a několika dalších zemí, zakazovala zkušební odpálení všech jaderných zbraní. S výjimkou těch podzemních.

Aby se USA ujistily, že Sovětský svaz PTBT dodržuje, zahájily projekt Vela, monitorovací program, který zahrnoval satelity. Dne 22. září 1979 jeden z těchto satelitů však zaznamenal obrovský nárůst gama a rentgenového záření v blízkosti Ostrovů prince Edwarda patřících Jihoafrické republice. Bylo to v jižní části Indického oceánu. Mohlo jít tedy o tajný jaderný útok.

Přestože přístroje Vela mohly zachytit i přirozené výkyvy elektromagnetického záření, včetně těch z hlubokého vesmíru, jaderná hypotéza zůstává nejreálnější.

Záhadný vesmírný jev se odehrál v roce 1979 a dosud nebyl vyřešen

Klíčovým důkazem byl totiž "dvojitý záblesk". Ten zaznamenala družice. Pokud tomu tak skutečně bylo, svědčí to o jediném. Byl to jaderný výbuch. Intenzivní teplo výbuchu na krátkou dobu zbaví vzduch elektronů, což znamená, že je na nejkratší okamžik neprůhledný. Do doby, než jej tlaková vlna vytlačí a světlo je opět vidět - proto dvojitý záblesk.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zasvěcení se většinou domnívají, že šlo o izraelský jaderný test, v němž hrála podpůrnou roli Jihoafrická republika z dob apartheidu. Spojené státy, věrný spojenec Izraele, který stále popírá svou odpovědnost, dlouho v této otázce mlžily. Jinak opatrná zpráva CIA z roku 1980 uvádí, že síla atmosférického výbuchu by byla asi pětinová ve srovnání s bombou svrženou na Hirošimu.

Klíčovou součástí všech důkazů, které dosud chyběly, jsou radioaktivní trosky neboli spad, který po výbuchu zůstal. Takové izotopy a produkty jsou dobře známé, ale deštivé počasí a místo předpokládaného výbuchu způsobily, že dosud nebyly zjištěny.

Proto přichází na řadu také nová studie. Jejími autory jsou Dr. Lars-Eric De Geer, odborník na vyhledávání zdrojů jaderných stop a emeritní člen Švédské agentury pro obranný výzkum, a fyzik Dr. Christopher Wright z Akademie australských obranných sil.

Zdroje záření mohou být různé. Od zdravotnických zařízení a elektráren až po jaderné výbuchy. Meteorologické údaje z té doby, které vyhodnotil americký Národní úřad pro oceán a atmosféru a Námořní výzkumná laboratoř, naznačují, že spad z výbuchu by se skutečně snesl nad jižní Austrálii. I přes všechny možné důkazy však tento vesmírný jev zůstává nevyřešen.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

www.wilsoncenter.org

en.wikipedia.org