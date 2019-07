Vraťte mi normální život, prosí Indický "Hellboy"

Ulicemi Bombaje se potuluje mladý muž, se kterým si příroda nepěkně zahrála. Bablu Pashi trpí gigantismem a jeho pravá paže vlivem nemoci narostla do obřích rozměrů. V pověrčivém prostředí Indie se ho lidé bojí a nikdo ho nechce zaměstnat. Nezbývá mu proto nic jiného, než se živit žebrotou.

Bablu se narodil v malé vesnici poblíž Iláhábádu a už od narození se u něho začala projevovat vzácná genetická nemoc. "Jak jsem vyrůstal, ruka se mi zvětšovala a zvětšovala, až vážila 20 kg," popsal novinářům. Na venkově nebylo lékařů, kteří by si s jeho případem věděli rady, a tak Bablu jen tiše snášel posměšky spolužáků i přezdívku "Hellboy".

Maminka mu zemřela, když byl ještě chlapec. Po dokončení školy zanechal své sourozence v rodné vsi a odešel do Bombaje hledat odborníky, kteří by mu mohli pomoci. Lékař v místní nemocnici doporučil komplikovanou plastickou operaci, jež by stála v přepočtu zhruba 420 tisíc korun. Takové peníze Bablu neměl.

Ačkoli má přátelskou povahu a od pohledu je přirozeně inteligentní, nikdo mu v Bombaji kvůli jeho handikapu nechce dát práci. Bablu si tak nemůže vydělat ani na živobytí, natož na operaci. Skončil na ulici a stal se doslova žebrákem.

"Kdybych měl normální ruku, vrátil bych se k rodině na venkov a vydělával bych si tvrdou prací. Vlastníma rukama bych postavil dům a třeba bych se i oženil a měl děti," sní Bablu smutně.

Ženy se na něj podle jeho slov bojí byť jenom podívat. Jakmile vidí jeho nezvykle obří paži, přejdou na druhou stranu ulice.

Bablu má však problémy i při tak běžných činnostech, jako je nakupování. Často se mu stane, že ho v obchodě zbijí a křičí na něj, ať jde jinam. Mladému muži je jasné, že jediným východiskem z jeho zoufalé situace by byla operace, zda se jí ale jednoho dne dočká, je zatím ve hvězdách.