Velká chyba buditele Friče: Indián, kterého si přivezl do Čech, dělal jen ostudu

Indián byl v Praze na počátku minulého století nevídaným jevem - ilustrační foto

Foto: Shutterstock.com

Synek bohatého obchodníka Alberto Vojtěch Frič své rodiče hořce zklamal, když se místo studia techniky rozhodl naplno věnovat své sbírce kaktusů. Přesto mu zaplatili cestu do Jižní Ameriky, aby si tam mohl nasbírat nové exempláře. Vrátil se nejen s kaktusy, ale také s živým Indiánem. V roce 1908 to byl šok jak pro rodiče, tak pro celou Prahu.

Alberto Vojtěch Frič byl svéráznou postavou přelomu století. V pouhých 15 letech vedl písemnou komunikaci s předními botaniky, kteří ho na základě jeho projevu a znalostí považovali za rovnocenného kolegu, aniž znali jeho věk. Navíc vlastnil sbírku kaktusů, což bylo něco, čím se v té době mohla pochlubit jen hrstka zámožných šlechticů. Když mu sukulenty během jednoho mrazivého února zmrzly, rozhodl se, že si nové pořídí přímo v jejich domovině.

Za oceánem poznal fascinující svět indiánských kmenů. Na rozdíl od mnohých jiných cestovatelů nepovažoval Indiány za méněcenné, ale snažil se porozumět jejich kultuře. U kmene Čamakoků se zamiloval do dívky jménem Černá kachna a jeho pražští rodiče neměli vůbec tušení, že se během čekání na syna stali babičkou a dědečkem. Fričovi a Černé kachně se narodila dcerka Herminia, jejíž potomci se dodnes hlásí k českým kořenům.

Alberto Frič v Brazílii, r. 1906Zdroj: Wikimedia Commons, by Neznámý fotograf, CC-0, http://www.radio.cz/cz/static/alberto-vojtech-fric

Sám Frič ale dcerku neviděl vyrůstat. Zatímco byl na skok v Praze, Herminia a její matka se přesunuly s kmenem na jiné místo a cestovatel je už napřesrok nenašel. Když se pak seznámil s jinou skupinou Indiánů, nezajímal se už o dívky, ale o zvláštní nemoc, kterou příslušníci kmene trpěli. Choroba se projevovala úporným průjmem, hubnutím a celkovou slabostí, a Frič sám se svým skromným vybavením nemohl přijít na jejího původce. Rozhodl se tedy, že jednoho z Indiánů odveze do nemocnice na vyšetření.

Jihoamerické zdravotní ústavy mu však byly ochotny vyhovět jen za velkou sumu peněz, a těch už Frič neměl nazbyt. S mladým synem náčelníka Čamakoků Čerwuišem putoval od čerta k ďáblu, až s ním dorazil do Prahy.

Díky jednomu nadějnému studentovi medicíny, jehož jméno bohužel zůstalo nezapsáno, zjistil Frič původce indiánské nemoci zcela zadarmo. Šlo o dosud neznámý druh střevního parazita, na který zabrala velká dávka projímadla. Čerwuiš byl tedy vyléčen. Než se ale mohl vrátit do své vlasti a potěšit svůj lid dobrou zprávou, musel strávit nějaký čas v Praze s Fričem.

Na pražské prostředí si zvykal jen obtížně a budil rozruch všude, kam přišel. Nešlo jen o jeho zjev, ale také o bezprostřední chování, kterým Pražany pohoršoval na každém kroku. Ctihodné slečny uváděl do rozpaků otázkami, jestli už měly milence, a strážníky uctíval jako šamany. Na jednom banketu ho zaujal řetěz vídeňského starosty a chtěl si ho vypůjčit, přičemž nemohl pochopit, proč to není možné. Když se mu zastesklo po domově, svklékl se do půl těla, schoulil se k otevřeným dvířkům kamen a broukal si smutné nápěvy. Frič s ním chvílemi ztrácel trpělivost a vyčítal si, že ho do Prahy vůbec přivezl.

Alberto Frič v Mexiku, 1923Zdroj: Wikimedia Commons, Neznámý autor, CC-0, http://www.radio.cz/cz/static/alberto-vojtech-fric

Pro Pražany šlo nicméně o raritu, jakou na vlastní oči ještě neviděli. Čerwuišovi začali přátelsky přezdívat Červíček a sem tam mu hodili pár drobných, aby si mohl koupit párek. Friče to vytáčelo k šílenství, ale musel zatnout zuby a ještě to se svým exotickým společníkem chvíli vydržet.

Když ho konečně dopravil zpátky k jeho kmenu, nastaly krušné časy naopak Čerwuišovi. Indiáni odmítli uvěřit historkám o zamrzlé vodě, po které se dá přejít suchou nohou, a nedokázali si představit ani kamenné chatrče o dvou patrech, natož vzducholodě. Červíček byl označen za lháře a načas vyhnán. Mezi Čamakoky se vrátil až poté, co nad krajinou přelétlo první letadlo a Indiáni začali chápat, že svět kolem se rapidně proměňuje.

(Zdroje: https://www.idnes.cz/xman/styl/fric-indiani-camakokove-cerna-kachna.A170609_112341_xman-styl_fro, https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3273392-prvni-indian-v-praze-se-naucil-chodit-po-vode-ale-doma-mu-neverili, https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2002/cislo-4/o-zahadne-nemoci-kmene-camakoko-indianu-cerwuisovi.html)