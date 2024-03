Šamanský horoskop amerických indiánů propojuje moudrost přírody a uctívaná zvířata, po kterých si původní obyvatelé dávali i svá jména. Indiáni věří, že každé totemové zvíře má své speciální vlastnosti, které otiskuje do jednotlivých znamení. Zjistěte, které posvátné zvíře symbolizuje právě vás.

Sokol (21. 3. – 19. 4.)

Lidé narození ve znamení Sokola jsou přirození vůdci, kteří umí vždy najít řešení. Dokážou se správně a rychle rozhodovat i v těch nejkrizovějších situacích. Pokud se pro něco rozhodnou, zůstávají pevní a stabilní. Co začnou, to dokončí.

Bobr (20. 4. – 20. 5.)

Houževnatí Bobři jdou rovnou k věci a ničeho se jen tak nezaleknou. Rádi mají situaci pod kontrolou, protože jedině tak dokončí to, co si předsevzali rychle a perfektně. Tito lidé jsou paličatí a umí si prosadit svou. Jsou to schopní obchodníci, ale neradi se podřizují někomu jinému.

Jelen (21. 5. – 20. 6.)

Majestátní Jeleni budí v ostatních autoritu. Mají své kouzlo osobnosti, díky kterému si umí ostatní získat. Tito lidé jsou zábavní, kreativní, vtipní a inspirativní. Záleží jim na přírodě a planetě, proto jsou mnohdy členy nějaké organizace, která chrání přírodu.

close info Popel Arseniy / Shutterstock zoom_in Indiánský horoskop je složený z totemových zvířat. Vaše zvíře vám dodává svou sílu a schopnosti.

Datel (21. 6. – 21. 7.)

Datlové jsou rození pečovatelé, mají soucit pro každého a hned se vrhají na pomoc. Tito lidé jsou skvělí rodiče i přátelé. Rodina je pro ně vždy na prvním místě. Vždy si udělají čas na to, aby vyslechli vaše starosti. Můžete se spolehnout, že u nich vaše tajemství zůstane v bezpečí.

Losos (22. 7. – 21. 8.)

Kreativní Losos umí improvizovat za všech okolností. Jakoukoli životní překážku bere jako životní výzvu, nikdy neřekne ne. Tito lidé mají obrovské množství energie, kterou motivují druhé k akci. Mají mnoho skvělých přátel a ve společnosti jsou oblíbení. Nikdy nepokazí legraci, zároveň vždy udrží chladnou hlavu.

Medvěd (22. 8. – 21. 9.)

Skeptičtí Medvědi se málokdy pro něco nadchnou. Tito zrozenci jsou neobratní a pomalí. Do ničeho se po hlavě nevrhají, nespěchají a vše si pořádně rozmyslí. Děsí je, že by museli něco ve svém životě řešit bez přípravy a na místě. Medvědi potřebují mít plán.

Havran (22. 9. – 22. 10.)

Tajemní Havrani si dokážou snadno získat důvěru druhých. Jsou to spirituálně zaměření snílci, kteří příliš pragmaticky neuvažují. Jsou to pohodáři, kteří nesnáší konflikty a vyostřené situace. Silnou stránkou Havranů je intuice, trpělivost a empatie.

Had (23. 10. – 22. 11.)

Hadi jsou nejspirituálnější znamení celého indiánského zvěrokruhu. Toto zvíře symbolizuje léčitelství, proto se právě tito zrozenci stávají nejčastěji šamany. Je pro ně naprosto přirozené se naladit na vyšší vědomí a skrze něj předávat svému kmeni a lidu poselství a léčitelské rady.

Sova (21. 11. – 21. 12.)

Sovu známe jako zvíře symbolizující moudrost, ale indiáni to vnímají úplně jinak. Tito lidé jsou považování za velice schopné a praktické jedince. Jsou to duchem tuláci milující dobrodružství. Často se vrhají bezhlavě do nových dobrodružství. Ale nedá se nic dělat, potřebují to k životu.

Husa (22. 12. – 19. 1.)

Husy vždy dostojí tomu, co slíbily. A to i v situaci, kde se jim to nehodí nebo to jejich zdravotní stav nedovoluje. Tito lidé jsou zpravidla ochotní pomoci tomu, kdo je o to požádá. Mají rádi pravidelnost a s láskou dodržují veškeré zavedené zvyky. Za svými sny si jdou sice pomalu, ale vytrvale.

Vydra (20. 1. – 18. 2.)

Vydry jsou tak trochu výstřední. Jejich uvažování je zcela odlišné, ale vždy optimistické. Mají svou hlavu a dělají si věci po svém. Tito inteligentní jedinci se neradi podřizují někomu jinému. Jsou to veselí a přátelští lidé, kteří umí pochopit druhé. Jsou citliví a jejich vztahy jsou trvalé.

Vlk (19. 2. – 20. 3.)

Zrozenci Vlka jsou chrabří a odvážní. Neradi jsou na někom závislí a zakládají si na tom, že si umí poradit sami. Řídí se výhradně svým srdcem, jsou to totiž velice citliví lidé, kteří jsou vždy nablízku, aby vám pomohli. Jejich smečka je pro ně vším. Někdy potřebují trochu samoty a klidu.

