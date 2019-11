Jak vypadá cesta vlakem po Indii: Peklo, při kterém zemře denně 20 lidí

Vlaky u nás možná jezdí pozdě, ale alespoň cestu přežijete. V Indii žádný z pasažérů nemá stoprocentní jistotu, že se do své destinace dostane; železnice s cestujícími hrají zvrácenou verzi ruské rulety, při které denně zemře deset lidí. Po přečtení článku si na naši městskou hromadnou dopravu ani ČD už nemůžete stěžovat.

Cestování po Indii je velkým zážitkem i rizikem zároveň. Chcete-li ji procestovat křížem krážem, je vlak nejrychlejší, nejlevnější a paradoxně nejbezpečnější způsob, jak se z bodu A dostat do tisíce kilometrů vzdáleného bodu B. A protože Indové myslí na turisty, připravili si pro ně jednoduchý způsob, jak si složitě zarezervovat místenku. Tříd je ve vlaku asi tisíc - klimatizované, luxusní, špinavé, trochu čistší, bez dveří, lavičky - a na rezervaci potřebujete u speciálního okénka vyplnit speciální formulář. Na jeden formulář lze zakoupit až 6 lístků, ovšem pozor, formulář platí pouze pro jednu linku - na každý další spoj tak musíte vyplnit nový formulář a koupit vstupenku zvlášť. Denně vyjede ze 7000 stanic až 13 000 souprav. Šílené? Nezapomínejte, že v Indii žije více než miliarda lidí a jen vlaky denně využije 7 a půl milionů cestujících. Lístek si tak někdy musíte zarezervovat i měsíc dopředu, s cestou hned druhý den nikdy nepočítejte.



Do vlaku se vejde omezené množství lidí, přesto se Indové do souprav tlačí a doufají, že si uloví nějaký ten centimetr volného prostoru pro sebe. Denně kvůli ušlapání, udušení a přejetí vlakem zemře 15-20 lidí. Na každé stanici je pro tyto případy zřízena pohřební stanice, pracovníci po příjezdu nového vlaku už jen čekají, kolik mrtvých z vagónů vynesou. Ty, co vyvázli jen se zraněním odvezou do nejbližší nemocnice. Kde se v druhé nejlidnatější zemi stala chyba?



Za posledních zhruba 40 let se město rozrostlo šestkrát, veřejná doprava pouze dvakrát. I přes výše zmíněná nebezpečí místní doporučují cestu vlakem více než autobusem nebo stopem. Nevíte totiž, zda vás dovezou do cílové stanice, a už vůbec jestli v celku. Na rozdíl od Českých drah indické vlaky jezdí včas a vždy dojedou na to správné místo, mrtví, nebo ne.