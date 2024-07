Pokud jste si mysleli, že infarktem jsou ohroženi hlavně muži, pak vás nejspíš vyvedeme z omylu. Donedávna byl infarkt myokardu sice považován za mužské onemocnění, ovšem v posledních letech se karta obrací. U žen bývá jeho propuknutí zrádnější a hůře rozpoznatelné.

U žen zrádnější

U většiny mužů se infarkt projevuje palčivou bolestí na hrudníku. To ale u žen bohužel neplatí. Z tohoto důvodu je infarkt u žen mnohem závažnějším problémem, nežli u mužů. Je totiž hůře rozpoznatelný.

U žen se infarkt většinou projevuje potížemi s dýcháním. Mohou to být však také závratě, které hrozbu infarktu značí, nebo dokonce obyčejné bolesti zad.

Infarkt u žen však může mít i jiné symptomy. Jsou jimi například bolesti v oblasti spodní čelisti nebo dlouhodobá únava.

Jakmile je tedy žena dlouhodobě unavená a nezná přesnou příčinu svého stavu, je lepší vyhledat lékařskou pomoc a nechat se vyšetřit. Čas v tomto ohledu hraje zásadní roli.

Zatímco se infarkt u mužů projevuje zmíněnou bolestí na hrudi, motáním hlavy a nepříjemnou dušností, tedy příznaky, které všichni známe a víme, co signalizují, u žen je nutné být v tomto směru více obezřetní.

Jak ho poznat

Kromě výše zmíněných příznaků může infarkt u žen signalizovat také nespavost, potíže s trávením, ale také zcela běžné pálení žáhy.

Jak poznat infarkt:

Zdroj: Youtube

Celkově lze říci, že infarkt u žen bývá mnohem méně bolestivý, než je tomu u mužů. I to je důvodem, proč jsou ženy v tomto ohledu ohrožené více, než muži.

Pokud necítí bolest a jejich příznaky se dají vydržet, odkládají vyhledání lékařské pomoci. Pokud se však u nich vyskytne infarkt, je čas důležitou veličinou, která může pomoci nebo naopak uškodit.

Ženám, které vyhledají lékařskou pomoci pozdě, hrozí mnohem závažnější komplikace a s nimi spojené následky. Pokud se u žen vyskytne jakýkoliv z výše zmíněných příznaků, rozhodně by měla zbystřit.

Dalším problémem, který je s infarktem žen spojený, je, že ne vždy jsou jejich příznaky skutečně brané vážně. Někteří odborníci je mohou považovat za psychosomatické.

Ačkoliv se infarkt u žen vyskytuje méně než u mužů, i u žen představuje závažné zdravotní riziko. Infarkt je podmíněný nejen životním stylem a věkem.

Vliv ale může mít i roční období – rizikové jsou zimní dny, kdy se vlivem chladu zužují cévy. Pozor si ale dejte i nyní, v parných dnech. Odborníci se shodují, že rizikové mohou být teploty nad 35 stupňů. Což je zase dáno tím, že se náš organismus snadno ve vysokých teplotách dehydruje, sníží se tlak a může dojít k poruše prokrvení koronárních tepen.

Jak mu předejít?

Abyste teď v létě co nejvíce minimalizovali riziko infarktu, je potřeba podle odborníků dostatečně pít. Doporučuje se vypít 3 až 4 litry tekutin za den a napít se vždy dřív, než vás přepadne žízeň. Pokud je to jen trochu možné, zkuste pobývat v chladnějších místnostech a s klimatizací zacházejte opatrně. Raději ji nastavte na vyšší teplotu, aby vám přechod do tepla nezpůsobil šok. Obecně platí, že teplota klimatizace by neměla činit oproti venkovní teplotě vyšší rozdíl než 5°C.

Zdroje: www.drmax.cz, www.novinky.cz, zena.aktualne.cz