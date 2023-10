Mrazík z roku 1964 je nejen legendární pohádkou s mnoha zlidovělými hláškami, ale i jedinečnou ukázkou lidové kultury a tradic. Škaredou Marfušu ztvárnila talentovaná a pohledná herečka Inna Čurikovová, která ve věku 79 let letos zemřela. O roli moc stála, ale musela leccos překousnout.

„Ne, ty nejsi princezna...

… ty jsi královna“, říká matka své dcerušce Marfušce, když ji připevní umělý cop, namaluje obočí a tváře, aby se zalíbila chasníkovi, který přichází na námluvy. Rozcapená ošklivka Marfa měla být první velkou filmovou rolí tehdy dvacetileté Inny, proto o ní moc stála. Při konkurzu se dokonce pochlubila, že umí zuby rozlousknout ořechy. Nebyla to však jen tato „dovednost“, která režiséra Alexandera Rou zaujala, ale i Innin smysl pro humor a talent, díky nimž ji do této role obsadil. A jen tak mimochodem, slavnou scénu s ořechy, která v původním scénáři nebyla, zařadil do filmu na její podnět až během natáčení.

Paní Inna věděla, že v pohádce bude hrát ošklivku, přesto ji docela zaskočilo, že musí být až tak moc ošklivá. Když se poprvé viděla jako Marfuša, prý se rozplakala a natáčení chtěla vzdát. Na druhou stranu nechtěla režiséra zklamat, smířila se s tím a překonala to. Do role se vžila a odvedla naprosto skvělý herecký výkon. Další nepříjemnosti, které musela překonat, už jsou jen takovými „malichernostmi“, které k natáčení patří, a na které herci později vzpomínají s úsměvem.

close info YouTube zoom_in „Ne, ty nejsi princezna, ty jsi královna"

„Sněhové“ scény s Mrazíkem se natáčely za severním polárním kruhem v murmanské oblasti. Tam Marfuša pod stromem a čeká na Mrazíka, aby jí dal ženicha a bohatství a ukusuje šťavnaté jablko. V té době v té oblasti se čerstvé jablko prostě nedalo sehnat, ale musela „zakousnout“. A tak to místo jablka dostala cibuli. Když do ní kousla, vytryskly jí slzy, přesto musela zahrát, jak moc ji to jablíčko chutná. S chutí musela pít i mléko, které byla jen obarvená voda.

Je ti teplo děvče? Scénu jak se zakousne do cibule ukazuje následující video:

Selátko a bohatě prostřený stůl při scéně s nápadníkem jsou sice skutečné, ale rekvizitářka voňavou pečeni potřela benzínem, možná aby vydržela několikadenní natáčení, možná aby z ní herci neuždibovali. V každém případě se museli u stolu tvářit nadšeně, ač jim benzínový odér nevoněl. Inna musela snést i nepříjemnou koupel v bahnité louži, cucat lízátko a vypadat tak nechutně, že se na ni slétaly mouchy.

Nebyla jsem Marfuša

…vzpomíná bez přehnaného sebevědomí na svou „mrazíkovskou“ roli Inna Michajlovna Čurikova. Narodila se 5. října 1943 ve městě Belebej. Od malička toužila být herečkou a hrála v mládežnických divadelních souborech. Herectví vystudovala v Divadelním učilišti M. S. Ščepkina, své první angažmá dostala v moskevském Divadle mladého diváka. Na divadelních prknech později ztvárnila mnohé velké role.

close info YouTube zoom_in Inna ve skutečnosti nebyla ošklivá Marfa

Od 60. let sbírala zkušenosti před kamerou v malých epizodních roličkách. Po Marfuše přicházely další velké role od konce 60. let, a to především díky osudovém setkání se začínajícím, a později významným režisérem Glebem Pantilofem, který ji obsadil do hlavních rolí téměř všech svých filmů. Inna se stala nejen jeho filmovou, ale i celoživotní múzou, kterou pojal za svou manželku. Spolu mají syna Ivana.

Na následujícím videu se můžete podívat na Innu v průběhu života:

Inna byla herečka, která dokázala naprosto dokonale ztvárnit komické i tragické role. Není jen zasloužilá i národní umělkyně Ruska nebo SSSR, je držitelkou mnoha zahraničních ocenění, včetně stříbrné Masarykovy medaile, kterou ji udělil za roli Marfuši Jaroslav Bašta, český politik a diplomat.

close info Wikipedia zoom_in Zemřela 14. ledna 2023

Zemřela dne 14. ledna 2023. V moskevské katedrále Krista Spasitele ji přišly dát poslední sbohem davy lidí. U otevřené rakve, u které se modlilo 25 pravoslavných popů, se s ní rozloučil její syn Ivan a naprosto zdrcený, o necelých deset let starší manžel Gleb, který se za ní vypravil do hvězdného nebe 26. srpna téhož roku. Pohřbená je na hřbitově Novoděvičí, které je místem posledního odpočinku mnoha ruských velikánů.

Před lety v rozhovoru pro ČTK a Markízu vzkázala českým a slovenským divákům: „Mějte se rádi, chraňte planetu – a koukejte na Mrazíka!“

