Všichni bychom rádi věděli, že patříme pod nejinteligentnější znamení zvěrokruhu. Jenom je třeba si uvědomit, že velikost IQ taky neznamená všechno. Některá znamení sice vykazují vyšší IQ, ale jiná zase lépe lépe zvládají EQ, neboli emoční inteligenci, tedy ve zkratce, sociální vazby.

Vodnář 21. 1. až 20. 2.

Dámy a pánové, seznamte se s nejinteligentnějším znamením zvěrokruhu. Vodnáři patří k hloubavým jedincům, kteří mají vysoce vyvinuté analytické schopnosti. Díky nim pak dokážou vidět věci, které ostatním unikají. Nemluvě o tom, že lidé narození v tomto znamení nejspíš přišli na svět s knížkou v ruce. Neustále čtou a doslova baží po nových a nových informacích.

Panna 23. 8. až 22. 9.

Netřeba připomínat, že Panna má ve svém DNA zakódovaný perfekcionismus. Jenže to není jediná vlastnost, která je pro ni typická. Zrozenci v tomto znamení se rovněž vyznačují ohromným smyslem pro logiku. Když k tomu přidáte i smysl pro detail, je jasné, že Pannám to pořádně pálí.

Štír 24. 10. až 22. 11.

Jestli se o někom dá říct, že je to odborník na čtení lidí a odhalování jejich přetvářky, pak je to rozhodně Štír. Lidé narození v tomto znamení milují záhady. Jakmile zjistí, že se kolem nich děje něco divného, vsadíme boty, že zjistí, co za tím vězí. Jejich brilantní mozek dokáže i z náznaků detekovat možné změny. Proto jsou vždy připraveni na cokoli.



Blíženci 22. 5. až 21. 6.

Blíženci dokonale ovládají společenskou komunikaci. Asi není divu, vždyť jim vládne planeta Merkur. Z útržkovitých informací si chytře vyvodí podstatné detaily. Kromě toho vybruslí z každého problému, protože umí najít více řešení.

Kozoroh 22. 12. až 20. 1.

Lidé narození ve znamení Kozoroha jsou praktičtí a disciplinovaní. Z problémů se nehroutí, ale naopak k nim přistupují logicky. Díky trpělivosti a odhodlání zvládnou jakkoli složitou cestu k cíli. Takového spolupracovníka ocení každý tým.

Beran 21. 3. až 20. 4.

Beran sice možná netuší, co je to Ludolfovo číslo, ale vyzná se v životě. Svůj brilantní důvtip nepředvádí jako na pouti, ale když je třeba, nestačíte zírat, jak mazaný chlapík, se v něm skrývá. Je zdravě sebevědomý, což ho spolu se zmíněnými vlastnostmi předurčuje k úspěchu.

Váhy 23. 9. až 23. 10.

Čeho si na lidech narozených ve znamení Vah můžeme cenit, je rozhodně jejich objektivní pohled na svět a spravedlnost. Jejich smysl pro harmonii je nepustí ke zbrklým kouskům, ale díky němu naopak vždy jednají promyšleně.

Býk 21. 4. až 21. 5.

Možná někdo řekne, že Býk je tak trochu přízemní. Jestli ho něco ale charakterizuje dobře, pak je to jeho vysoké EQ. Velmi dobře rozpozná vaše rozpoložení i pod povrchem. Zkrátka, před Býkem neskryjete, že vás něco trápí. Na druhou stranu umí nabídnout i praktické řešení jakéhokoli problému.

Střelec 23. 11. až 21. 12.

Střelec se vyzná v lidech. Musí, protože je to tak trochu dobrodruh a na svých objevných cestách zažívá ledacos. Díky své sociální inteligenci propluje nejedním nedorozuměním. Oceníte ho pro jeho znalosti i jako baviče.

Lev 23. 7. až 22. 8.

Lev je přirozený vůdce. Oplývá značnou sebedůvěrou a když se pro něco nadchne, věnuje se tomu na sto procent. Jeho instinktivní chování ho občas přivádí do infarktových situací. Jelikož jsou zrozenci v tomto znamení i zdatní rétoři, hravě si poradí a ostatní přesvědčí o své pravdě.

Rak 22. 6. až 22. 7.

Pokud jste na tomto seznamu nenašli Raka výše, to vůbec neznamená, že by mu chyběla inteligence. Jeho problém se jmenuje soucit. Zrozenec v tomto znamení často bývá pořádná citlivka. A jak známo, emoce občas dokážou pořádně zatemnit logický úsudek.

Ryby 21. 2. až 20. 3.

I když poslední, rozhodně to neznamená, že by lidé narození v tomto znamení nepatřili k nejostřejším tužkám v penále. Sice se občas stane, že nepochopí vtip, neporozumí vysvětlení, takže mívají tendenci se na všechno ptát dvakrát. Obvykle je to ale proto, že vás vnímají jenom jednou půlkou, protože tou druhou bloudí kdesi ve svém fantazijním světě.

Zdroje: www.getreading.co.uk, journalstogive.com