Pravidla intimního života, která dodržovali manželé ve středověku, byla absurdní

Co se dělo doma, bylo sice za zavřenými dveřmi, ale boží oko vidělo všude.

Intimní život a samotný pohlavní akt ve středověku měl jistá specifika. Řekněme, že na vše bylo v podstatě nahlížen jinak než dnes. Ale nesoudíme. Pro ty romantičtější: například spíše než na prsa nebo na zadek se nejprve středověký člověk zaměřoval na oči. Nebo je to tak alespoň napsáno.

Jak víme z historie, nad vším vládla církev, a intimní oblast nebyla rozhodně výjimkou. Spíše naopak. Milostné hrátky byly tolerovány v podstatě jen pod třemi specifiky: zplození potomka, misionářská poloha, nic zábavného! No, to ale musela být zábava!

Po celý středověk bylo vlastně striktně lidem říkáno, kdy a jak se mohou věnovat intimitě a provozovat fyzickou lásku. Nesmělo se ve svátek, v neděli, ale ani ve čtvrtek nebo v pátek, protože to byla příprava na nedělní přijímání… Nesmělo se na půst, před Vánocemi a ani před letnicemi. Jak to, že jsme nevyhynuli? Inu, lidé si museli najít cestu – například se uchýlit do kostela!

Pod svícnem je největší tma

Pravdou je, jak vysvětluje Roberta Gilchristová ve své knize Středověký život, že oči a jejich pohled byly ve středověku důležitou součástí přitažlivosti. Věřilo se, že oko je aktivní ve vysílání paprsků zraku směrem k objektu vidění, což mohlo vyvolat v pozorovateli touhu. I proto bylo ženám doporučeno se vyhýbat mužským pohledům. Mohly by jej totiž svést!

A když už se tak stalo – kam jít? Středověké domy ani další místa totiž moc soukromí neposkytovaly, proto paradoxně nejbezpečnějším místem pro intimní sblížení mohl být právě… kostel! Bylo to bezpečné, suché a po většinu de opuštěné místo, takže vlastně něco, jako třeba letní autokino…

Předsudky a zase jen předsudky

Obecně bylo lidem vtloukáno, že intimita je špatná. Špatné byly i erotické sny a samozřejmě jakákoli vášeň. Lidé navíc věřili, že pokud neuposlechnout varování církve, jejich tělo postihnou šílená muka!

Jenže co potom dělat s chtíčem a touhou? Řešením bylo například různé „rajské ovoce“. To totiž knihy, jež byly jakýmisi biblemi intimity, nezakazovaly. Tzv. penitenciály jinak uváděly církevní pravidla a pokání za jejich porušení, samozřejmě milostné hrátky nevyjímaje. Anebo právě ty nevyjímaje? Pokud si myslíte, že bylo možné mít pohlavní styk s osobou stejného pohlaví, se zvířátkem, použít nějakou hračku, pomůcku anebo dokonce i vlastní ruku, pak na to zapomeňte, Obtížné totiž bylo i ukojit se s vlastní ženou! A to dokonce pod výhružkami nejrůznějších trestů. Takže zpět k ovoci!

Některé druhy ovoce se totiž ve středověku spojovaly s láskou, či spíše s chtíčem. Byly to třešně, červená jablka, anebo zejména fialové fíky. Pohlavní orgány (mužské) pak ale symbolizovala například i žlutá hruška. Takže ono s intimitou souviselo vlastně i to, co jíte… Ale to knihy nezakazovaly. Navíc penitenciály během středověku postupně upadaly v nemilost a po 12. století se vyráběly jen zřídka.

A pak se to konečně rozjelo! Tedy, samozřejmě, pod dohledem církve.

„Když se muž vrátí domů, ona ho bezostyšně uchopí a drží se jeho genitálií. Důvodem je potěšení, které jí při styku s ním působí šlachy jeho varlat - šlachy ze železa - a jeho ejakulace - ejakulace koně -, kterou vystřeluje jako šíp do jejího lůna. Jsou spojeni, aniž by se od sebe oddělili, a on se miluje dvakrát i třikrát za jednu noc, a přesto není chuť k jídlu naplněna,“ říká jeden z pramenů.

Zakončeme tedy jednou středověkou hádankou, nalezenou v Exeterské knize: „Visí za stehno muže pod pláštěm svého pána. Vpředu je propíchnutá, je tuhá a tvrdá a má dobré místo k stání. Když si muž vyhrne vlastní plášť nad koleno, chce tím hlavou své visící věci vypíchnout onen známý otvor odpovídající délky, který předtím často vyplňoval.“

Co je to?

