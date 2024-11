Externí autor 29. 11. 2024 clock 4 minuty

Poznáte, když se něco děje, aniž byste se museli ptát? Cítíte ve vzduchu změny? Možná patříte mezi čtyři znamení zvěrokruhu, která oplývají obrovskou intuicí. Zkontrolujte to.

Kdy se vám naposledy chvěly vnitřnosti? Bylo to na rande, v rozhovoru se šéfem nebo v diskuzi s přáteli? Denně se kolem nás děje spousta situací, kdy téměř fyzicky cítíme, že něco není tak úplně v pořádku. Dřív než v hlavě nám ale tyhle věci obvykle docházejí v našich útrobách. Říká se tomu intuice.

Můžeme instinktivně vnímat, že se děje něco divného. Problém ale tkví v tom, že svůj instinkt často neposloucháme. Výsledkem pak často bývá bolest a zklamání.

Existují ale tři znamení zvěrokruhu, která jsou skutečnými mistry intuice. Takoví lidé obvykle vnímají i ty nejjemnější vibrace, které jim rozvibrují útroby. Vězte, že se jedná o dovednost, kterou bychom si zasloužili všichni. Podívejte se, která tři znamení zvěrokruhu obzvlášť vynikají v intuitivních schopnostech.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

O Rybách je známo, že to jsou velcí romantici a cíťové. Navíc dokážou u druhých vycítit změny nálad. To ale může být pro jejich protějšky nebo kamarády a blízké lidi někdy dost stresující. Tedy v případě, že intuice tohoto znamení zvěrokruhu odhaluje jejich negativní stránku. Ryby navíc umí někdy doslova přilnout, což s sebou ale nese manipulativní chování, při kterém si ovšem dávají velký pozor na odkrytí svých vlastních pocitů.

To, co pro jejich okolí nemusí být vždy příjemné, je skvělá příležitost pro samotné znamení zvěrokruhu. Svůj „šestý smysl“ totiž používají jako nástroj k utváření životní cesty, tedy za předpokladu, že nechávají promlouvat své emoce. Ryby se tak často nechávají vést intuicí, že si ani nekladou otázku, odkud vlastně pochází jejich motivace. Tak jsou schopné vytvářet úžasné věci, zvládat skvělé projekty a dosahovat všech cílů, které si stanoví. A to jen proto, že poslouchají své instinkty.

V neposlední řadě tyto vlastnosti pomáhají Rybám v úniku před nebezpečnými situacemi. Právě díky svému instinktu se obratně vyhýbají potenciálním i skutečným hrozbám. Když se to vezme kolem a kolem, vlastně má tahle jejich schopnost i tak trochu nudnou polohu. Je sice dobré být opatrný, ale jak víme, jiskra dobrodružství dělá život sladším. A ještě něco je typické pro intuitivní Rybu. Pokud jí ublížíte, hned tak ji znovu nepotkáte.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Raci se jednoznačně řadí k nejintuitivnějším znamením zvěrokruhu. Podívají se a vědí. Ale pozor, vycítí, že se něco chystá nejenom ve vlastním případě, ale obdivuhodně jsou v tomto ohledu napojeni i na své nejbližší, což málokdo pochopí. Pro Raka je schopnost naslouchat svému nitru a vnímat, co je pro ně a jejich blízké nejlepší, stejně snadná jako třeba dýchání.

Když to zjednodušíme, Rak má radar, který mu signalizuje, když se jeho milovaným lidem nedaří. Stoprocentně vycítí, že je něco ve vzduchu a téměř nikdy se nemýlí. Pokud se nechá vést svým vnitřním hlasem, je pravdě téměř vždy na stopě. Ale pozor, intuice má v případě Raka i negativní stránku. Jelikož tohle znamení pohlcuje nejenom dobré, ale i špatné nálady, občas bývá dost protivné.

Kde jeho instinkt zafunguje na jedničku, je v případě dětí. Raci jsou skvělí rodiče, protože intuitivně vycítí, že se s jejich dítětem něco děje. Často tak umí předejít problémům jakéhokoli charakteru.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Obecně bývají nejintuitivnější vodní znamení, ale o Panně tohle můžeme říct také. Lidé narození v tomto znamení instinktivně důvěřují svým pocitům a na základě toho se pak rozhodují. Často vidí detaily, které běžným lidem unikají.

Panna je bojovnice, která vždycky stojí v první linii a snaží se ostatní povzbuzovat. Proto na ně druzí lidé často nahlížejí jako na nekompromisní jedince, kteří uznávají jenom vlastní názor. S Pannou se to ale má tak, že si své pocity chrání, ale naopak ráda zkoumá, jak se cítí ostatní.

Jako bdělému a pozornému znamení jim neuniknou i ty sebemenší změny u lidí, kteří jsou jim blízcí. Každý, kdo se snažil před Pannou skrýt jakoukoli svou emoci nebo i sebemenší problém ví, že je to nemožné. Jelikož je Panna ohromně zvědavá, vždycky zjistí, co se děje. Právě zvědavost je ale jednou z jejích největších chyb. Miluje pátrat po tajemstvích a odkrývat je. A až příliš často se jí to daří.

zdroj: www.bunte.de, www.rtl.de